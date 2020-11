Pippi Calzelunghe è uno dei personaggi che ha segnato più di una generazione, ma che fine ha fatto Karin Inger, l’attrice che la interpreta?

Pippi Calzelunghe è uno dei personaggi più amati di sempre. Nata dalla penna di Astrid Lindgren, la bambina con le trecce rosse ha segnato più di una generazione, conquistando i cuori di grandi e piccini grazie al suo irriverente e imprevedibile carattere.

Pippi è sempre stata fuori dagli schemi. Odiava la scuola, ma aveva una voglia matta di imparare. Non si fidava molto delle persone, ma era piena di amici, molti dei quali alquanto bizzarri o inconsueti, e tanta tanta fantasia che utilizzava per raccontare le sue fantastiche avventure.

Il personaggio di Miss Calzelunghe è stato interpretato da Karin Inger, un’attrice svedese. Karin è nata a Kisa, precisamente nel 1059, e quest’anno ha compiuto ben 60 anni. Dopo essere passata alla storia con il personaggio da lei interpretato, ha fatto un po’ perdere le tracce di sé. Tant’è che i fan si chiedono: ma che fine ha fatto l’attrice di Pippi Calzelunghe?

Karin Inger: che cosa fa oggi l’attrice di Pippi Calzelunghe

Karin Inger ha rivelato che proprio grazie al ruolo di Pippi Calzelunghe si è appassionata al mondo della recitazione ed ha frequentato anche una scuola per migliorare le sue doti artistiche. Purtroppo, nonostante abbia interpretato diversi ruoli, non è mai riuscita ad emergere in quanto il pubblico non faceva altro che accostarla al personaggio da lei interpretato, rendendole impossibile poter lavorare ad altri progetti.

Per questo motivo l’attrice ha scelto di abbandonare nel mondo dello spettacolo, lavorando perfino come segretaria a Stoccolma. Nel 2000 però, dopo aver ricevuto la proposta del regista Xavier Koller, partecipa alla lavorazione del film Gripsholm per poi prendere parte altri progetti. L’ultimo risale al 2015 ed è Efterskalv del regista Magnus von Horn.

Intervista dalla Repubblica, Karin Inger l’attrice di Pippi Calzelunghe, ci ha tenuto a ribadire che nonostante tutto ricorda la sua infanzia e il personaggio da lei interpretato come uno dei momenti più belli della sua vita.

D'altronde il successo di Pippi prosegue tuttora in Italia e siamo sicuri che resterà ancora per parecchio tempo.

L’attrice di Pippi Calzelunghe oggi non sembra disdegnare ancora una volta il mondo della recitazione ed il pubblico non potrebbe che essere più felice di questa sua scelta.