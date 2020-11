Alberto Genovese, fondatore di “Facile.it” arrestato per violenza sessuale

By

Arrestato il fondatore di “Facile.it”, l’imprenditore Alberto Genovese. L’accusa è di violenza sessuale. Secondo gli inquirenti, l’uomo era pronto a scappare dall’Italia utilizzando un jet privato

Guai per il fondatore di “Facile.it”, il noto sito che confronta tariffe per assicurazioni e servizi vari. Alberto Genovese, 43 anni, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Accuse di sequestro di persona e spaccio di droga. L’uomo è stato fermato sabato sera intorno alle 23.30. E’ stato denunciato da una ragazza di 18 anni. L’episodio, secondo gli inquirenti, si sarebbe verificato lo scorso 10 ottobre. Quando la giovane si trovava a casa dell’imprenditore in una sorta di “festino” a base di alcol e droga.

La 18enne sarebbe stata drogata, rinchiusa in camera da letto e violentata mentre versava in uno stato di incoscienza. A guardia della porta della camera ci sarebbe stato un bodyguard privato. La ragazza sarebbe stata legata e ammanettata. Solo il giorno dopo la giovane sarebbe stata portata alla clinica Mangiagalli, dove si è accertato la stupro. A soccorrerla la polizia. Le indagini hanno rilevato nella casa dell’uomo numerose sostanze stupefacenti.

Violenza sessuale e droga, arrestato Genovese, il “padre” di Facile.it

L’imprenditore – sempre secondo gli inquirenti – avrebbe provato a cancellare le prove, ammettendo di “aver esagerato”. La sua strategia era di cancellare i video delle telecamere di sicurezza. Gli inquirenti hanno comunque recuperato e vionato le immagini. Genovese era solito invitare donne giovanissime alle sue “feste” in casa: appuntamenti a base di droga, sesso e alcol. L’uomo avrebbe utilizzato più di una volta la cosiddetta “droga dello stupro”, per far perdere i sensi alle sue vittime.

Genovese voleva fuggire in Sud America

L’imprenditore metteva cocaina gratuitamente a disposizione dei suoi invitati, secondo alcuni testimoni. Droge costosissime, anche di natura artificiale. La violenza contro la 18enne “ripetuta e cruenta”. Genovese avrebbe cercato in tutta fretta di lasciare il paese: lo testimonia il tentativo di farsi rilasciare con urgenza un passaporto e di noleggiare un jet provato. Secondo gli investigatori della squadra Mobile coordinati dalla pm Rosaria Stagnaro e dall’Aggiunto, Maria Letizia Mannella, l’uomo avrebbe confessato alla madre di essere pronto a partire per il Sud America.

