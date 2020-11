Tiani e il ciondolo anti Covid: “Sembra quello di Maurizio Mosca”

Giuseppe Tiani, segretario Nazionale del sindacato di Polizia, ha presentato il ciondolo anti Covid alla Camera. L’ironia impazza sul web

In Italia continua a tenere banco la gestione della pandemia di Covid 19. Dopo la divisione del territorio nazionale in zone di rischio, settimanalmente vengono analizzati i dati e di recente altre 5 regioni sono diventate “arancioni”.

Una delle zone italiane più a rischio è decisamente la Puglia. Tutti cercano delle soluzioni per contrastare il virus in attesa del vaccino, ma durante l’ultima diretta alla Camera c’è stato chi ne ha proposta una davvero singolare.

Si tratta di Giuseppe Tiani, segretario Nazionale del Siap e nominato recentemente dal Governatore Emiliano per gestire tutti gli appalti regionali e l’innovazione.

“Oggi porto al collo un micro purificatore d’aria del costo di 50 euro, di tecnologia israeliana, che per un metro cubo attorno a chi lo indossa genera cationi che inibiscono qualsiasi virus abbia segno positivo… è un neutralizzatore di batteri e andrebbe distribuito alle forze di polizia e a tutti i sanitari impegnati”.

Un ciondolo, mostrato in diretta, la cui efficacia però non è stata assolutamente provata scientificamente.

Ovviamente in un clima di preoccupazione la notizia ha fatto scalpore. Vedere una persona preposta a prendere decisioni così importanti proporre un ciondolo come soluzione ha scatenato le reazioni sui social network.

Un misto di rabbia, delusione e anche ironia. C’è infatti chi ha paragonato il dispositivo al famoso “pendolino” di Maurizio Mosca, con cui il celebre giornalista sportivo faceva finta di prevedere risultati e marcatori delle partite di calcio.

Tiani è stato nel Sindacato di Polizia. È stato vice questore. Emiliano lo ha nominato per la gestione degli appalti regionali. Si presenta alla Camera col ciondolo anti Covid. Ma io mi chiedo come sia possibile che stiamo così nella merda. Dovremmo essere sotto, la merda. https://t.co/c8AzyWMIov

In ogni caso, qualora non avesse efficacia come “neutralizzatore” del virus, potrebbe sempre essere utilizzato come il pendolino del compianto Maurizio Mosca, utile a pronosticare risultati calcistici (sigh)

— Luca Bilancini (@LucaBilancini) November 10, 2020