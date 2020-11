Amici 2020: nuovi allievi, professori, ospiti della prima puntata. Il talent di Maria De Filippi ha debuttato su Canale 5, tutte le novità

Un compleanno importante per il talent più longevo d’Italia. Amici festeggia le sue prime venti edizioni che corrispondono ald altrettanti anni di sfide in televisione. Sono cambiati profesori e format, nelle ultime edizioni è anche arrivato il ‘serale’, ma il fascino di #amici20 è lo steso di sempre. E la prima puntata, un amarcord per presentare i nuovi allievi, lo ha dimostrato.

Maria De Filippi per dare il benvenuto ai nuovi allievi ha voluto invitare molti dei vincitori, ma non solo, delle pdssate edizioni. Così negli studi che li hanno lanciati abbiamo rivisti cantanti come Alessandra Amoroso e Annalisa, Irama e Riki, Elodie e Giordana Angi, Stash e Gaia che ha trionafto nell’ultima edizione. Ma anche ballerini come Andreas Muller, Giulia Pauselli, Sebastian e Umberto Gaudino. In più una frizzantissima Diana del Bufalo che ha confermato di essere un talento vero.

Tutta nuova la classe anche se c’è ancora un banco del 16 previsti da assegnare. Per ora sono dentro dieci cantanti, scelti dai tre insegnanti Arisa (novità di quest’anno), Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Sono Luca Marzano (Aka7even), Giovanni Damian (Sangiovanni), Esa Abrate, Federica La Rocca, Arianna Gianfelici,Giulio Musca, Letizia Bertoldi (La Lirica), Leonardo Macchia (Elle), Raffaele Renda e Carlo Evandro Ciaccia.

Cinque invece i ballerini, scelti da Alessandra Celentano, Veronica Peparini e da Lorella Cuccarini. Sono Martina Miliddi, Rosa Di Grazia, Samuele Barbetta, Giulia Stabile, Riccardo Guarnaccia. Amici 20, il nome di una nuova prof non ha convinto molti, ma ora che il talemnt è partito la palla passa ai ragazzi.



Amici 2020: il day time da lunedì 16 novembre passa su un nuovo canale

La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi è appenba partita e adesso tutti aspettano già il daytime. Quest’anno non su Real Time ma dalle 19 ogni giorno dal lunedì al venerdì su Italia 1. Questi i primi commenti sul web.

