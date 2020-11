Da Belen a Grignani: tutti i vip ospiti alle feste del boss di "Facile.it"

Continua a tenere banco il caso delle feste di Alberto Genovese, fondatore di Facile.it, arrestato nei giorni scorsi per violenza sessuale. Tra gli invitati ai suoi party, di cui alcuni a base di sesso e droga, ci sarebbero anche alcuni personaggi famosi

Arrivano nuovi retroscena sulle feste private di Alberto Genovese, l’imprenditore e fondatore del sito “Facile.it”, arrestato nei giorni scorsi per violenza sessuale e sequestro di persona. Una serie di party privati, di cui alcuni a base di sesso e droga. Festini in cui erano invitate molte ragazze, che avrebbero fatto i nomi di ospiti “importanti”, vale a dire personaggi famosi che erano invitati. Su questo starebbero indagando gli investigatori della squadra mobile di Milano. Nel mirino degli inquirenti i festini che si svolgevano presso la “Terrazza Sentimento” a Milano, un attico con vista Duomo residenza di extra lusso dell’imprenditore. Secondo le testimonianze, come riporta il “Corriere dello Sport”, sarebbero stati presenti “vip” come Gianluca Grignani e Belen Rodriguez. Tirato in causa anche l’attore Jerry Calà, il quale, però, ha voluto smentire tramite “Repubblica“: “Non ho mai visto Alberto Genovese, né ho partecipato a feste da lui organizzate. Io vivo a Verona, e a Milano non conosco più nessuno”.

Feste esclusive alla “terrazza sentimento”. Conferme da Leali

Da precisare che la presunta partecipazione dei “vip” a questi party, non riguarda nello specifico le feste entrate nel mirino per il sesso e la droga. Ma una delle ragazze ha rivelato che le feste erano organizzate tramite delle liste. Per entrare bisognava attendere il proprio turno, come avviene in discoteca.

La stesa cosa viene confermata in tv a “Mattino 5” dal miglior amico di Genovese, Daniele Leali. L’amico intimo e collaboratore di Genovese, in collegamento da Bali, ammette di essere stato l’organizzatore di molte feste alla ‘terrazza sentimento’ e che in molte circostanze le presone lo contattavano personalmente per prenotare. Questo nonostante le feste fossero private. E poi c’erano una serie di veri e propri “regolamenti”, ossia il divieto di fare foto e video col telefono, e quindi di pubblicare materiale sui social.

La motivazione era che i vip presenti non volevano apparire, nemmeno indirettamente. Altra conferma di ciò sempre dalle parole di Leali che, ricostruendo la sua versione dei fatti della serata in cui si sono consumati i reati, racconta alla Panicucci e a tutti i telespettatori, che è sicuro di essere andato via per ultimo dalla festa. La cosa che lo aiuta a ricordarlo è che il suo telefono era l’ultimo rimasto e quindi tutti gli altri invitati già lo avevano ripreso ed erano usciti.

Molti dettagli usciranno in questi giorni, considerando che gli inquirenti hanno acquisito per il momento solo i video di una, quella della camera padronale, delle 19 videocamere che sarebbero presenti nella abitazione di Genovese. Sicuramente gli invitati ai party esclusivi vista Duomo sapevano della natura delle feste e dagli eccessi che si consumavano in queste. Lo stesso Leali confessa di aver spesso ripreso l’amico Genovese per i suoi eccessi ma dalle prime ricostruzioni sarebbe palese come la droga e promesse di lavoro erano le “armi” che l’imprenditore utilizzava per attirare le ragazze.