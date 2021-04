Da un lato la band vincitrice dell’ultima edizione di Sanremo con Damiano, dall’altra Drusilla Gucci il cui cognome dice tutto.

Così come possiamo vederla sui suoi profili social, stiamo parlando di una bellissima ragazza dai gusti molto singolari e che in questo periodo ha fatto parlare non poco di sé per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi dove ormai inizia a scalare il record di nomination sulle orme di Maria Teresa Ruta al GF VIP.

Tutto ci si poteva aspettare, davvero tutto, tranne che ci fosse stata un legame fra lei ed il frontman della band più popolare degli ultimi anni in Italia, che segue la scia del successo dopo la vittoria nell’ultima edizione di Sanremo.

Una coppia, due nomi, che davvero non ci si aspettava potessero mai essere posti nella stessa frase. Bisogna specificare che sono entrambi bellissimi ragazzi, molto giovani, Damiano più di Drusilla, e che qualcosa in comune la hanno.

Damiano dei Maneskin con Drusilla Gucci: il gossip inaspettato

Secondo quanto racconta Novella2000 fra i due ci sarebbe stata una simpatia molto particolare nata tempo fa. I due giovani che ora calcano le scene del successo tv in modi diversi sono accomunati dalla passione per il mondo dark ed a quanto pare anche qualcosa in più.

La giovane di quasi 27 anni, Drusilla Gucci, è la pronipote di Guccio Gucci, fondatore dell’omonima brand di moda che noi tutti conosciamo ed amiamo. I suoi genitori sono Umberto e Stefania Gucci ed è laureata in Letteratura.

Damiano dei Maneskin è invece classe 1999 ed è il frontman della band. Dopo la vittoria a Sanremo non si fa altro che parlare di loro e soprattutto di una presunta relazione fra lui e l’altra componente della band Victoria de Angelis. Addirittura si potrebbe parlare in queste settimane di triangoli amorosi? Chi lo sa. Novella2000 non ha fornito ulteriori dettagli, ma sicuramente lo farà nelle prossime settimane. Damiano non ha mai confermato nulla della sua vita privata e né tantomeno ci tiene a farlo. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Il popolo del web inizia ad amare follemente Drusilla Gucci, che nonostante non voglia rimanere sulle spiagge da naufraga dell’Isola dei Famosi, ed è perso dell’ormai famosissimo cantante dei Maneskin, Damiano. Come reagirebbero i fan se avessero la certezza di una storia d’amore, presente o passata, fra i due? Come si suol dire, “lo scopriremo solo vivendo”.