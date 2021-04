Tommaso Zorzi finalmente parte con un programma tutto suo. “Punto Z” inizia domani e c’è già il nome del primo ospite

Tommaso Zorzi ha finalmente coronato il suo sogno. L’influencer milanese è pronto a partire con il suo primo programma televisivo che, come da copione, rispecchierà la sua personalità.

Ironia, schiettezza e anche irriverenza. Sono queste le caratteristiche di “Punto Z”, la trasmissione che segnerà il debutto del vincitore del GF VIP su Mediaset Play. Il programma inizierà domani 7 aprile 2021 alle 20.45 e sarà visibile in diretta streaming e, per chi non riuscirà a vederlo, anche sull’app dove gli utenti potranno rivedere l’intera puntata.

Tommaso Zorzi: Giulia Salemi e Maurizio Costanzo i suoi primi ospiti

“Questo programma per me è un primo passo. E’ sempre stato il mio sogno condurre un programma”. Queste le prime parole di Tommaso all’Ansa. E per l’esordio l’influencer ha intenzione di partire col botto.

I primi due ospiti di “Punto Z” saranno infatti Maurizio Costanzo e Giulia Salemi. Il giornalista, nel frattempo, ha più volte dichiarato di essere rimasto molto colpito da Zorzi tanto da farlo diventare un ospite quasi fisso del suo celebre show in seconda serata.

Come funziona “Punto Z”

Intanto sono stati resi noti i primi dettagli su come funzionerà il programma di Tommaso. Si partirà ovviamente dai momenti salienti dell’Isola dei Famosi, il reality di cui Zorzi è opinionista fisso. Nella fattispecie il conduttore commenterà a modo suo i 10 dieci contenuti social (tweet, gif, meme, etc…) più simpatici e ironici della settimana sull’Isola dei Famosi.

Poi ci sarà la parte dedicata agli ospiti in cui ci saranno le domande di Tommaso a cui i personaggi dovranno sottoporsi, prima di commentare un tweet positivo e uno negativo che li riguardano. Ci sarà anche la Tommy Card, in cui gli ospiti scriveranno un pensiero che verrà svelato solo alla fine della puntata.

Per finire un gioco ispirato a quello dei fagioli di Raffaella Carrà: gli ospiti dovranno indovinare quanti piselli sono contenuti all’interno di un barattolo. Insomma, gli ammiratori di Tommaso Zorzi avranno modo di passare tante serate in sua compagnia.