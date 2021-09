“L’unica che ha saputo capirmi”: la coppia vip più bella conquista tutti

“L’unica che ha saputo capirmi”: la dichiarazione d’amore della coppia vip conquista tutti. Sempre più belli e innamorati.

Belli, giovani e innamorati. La giornalista e il campione dell’NBA formano una delle coppie più belle e affiatate del mondo dello show business. Di chi stiamo parlando? Di Eleonora Boi e Danilo Gallinari. La conduttrice, per amore del compagno, si è trasferita ngli Stati Uniti e, insieme, hanno formato una bellissima famiglia con la nascita della piccola Anastasia.

Pur essendo presenti entrambi sui social, non amano condividere il proprio privato se non in occasioni davvero importanti come accaduto quando è nata la piccola Anastasia, lo scorso dicembe.

“Era un sogno ed ora è realtà. Benvenuta Anastasia amore mio”, ha scritto Gallianari.

“Ho pensato a mille cose da scrivere ma non trovavo mai le frasi giuste. La felicità non ha bisogno di troppe parole e poi sotto l’effetto di farmaci è sempre meglio lasciar perdere… Il 7 dicembre 2020 è nata la nostra Anastasia”, sono state le parole di mamma Eleonora.



Oggi, però, a parlare delle splendida storia d’amore che vivno è Danilo Gallinari.

La coppia vip conquista tutti: l’amore di Eleonora Boi e Danilo Gallinari

E’ un amore importante quello che lega Eleonora Boi e Danilo Gallinari. La coppia vive il sentimento lontano dalle luci dei riflettori parlando poco del proprio privato. Tuttavia, in una recente intervista rilasciata ai microfoni della Repubblica, Dalino Gallinari ha parlato della compagna come dell’unica donna che è riuscito realmente a conquistarlo dopo anni vissuti da single.

“Venivo da trent’anni da single, ha capito ritmi, esigenze, routine. È tosta e comprensiva. Una garanzia“, ha detto Gallinari in quella che è una vera e propria dichiarazione d’amore.

Una coppia bellissima e che ha conquistato letteralmente il cuore dei fan.