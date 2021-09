“Non sono ancora guarita del tutto”: l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si sfoga e svela come sta dopo l’esperienza vissuta in Honduras.

L’Isola dei Famosi rappresenta uno dei reality più difficili e avvincenti da vivere. Nel corso delle varie edizioni sono stati tanti i concorrenti che hanno scelto di partecipare mettendosi totalmente in gioco.

L’Isola, a causa della mancanza di cibo, rappresenta una dura prova per il fisico. Ne sa qualcosa una concorrente della scorsa edizione vinta che, a distanza di mesi, ha svelato di non essersi ancora totalmente ripresa del tutto.

Lo sfogo dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi: “Ci vorrà tempo per guarire del tutto”

Tra le concorrenti dell’edizione dell’Isola dei Famosi vinta da Awed spicca Miryea Stabile che, durante la permanenza in Honduras, non solo ha sofferto la mancanza di cibo, ma ha dovuto fare i conti anche con le punture dei mosquitos.

Sfogandosi sui social con i fans, l’ex naufraga ha così raccontata di non essere ancora guarita.

“Purtroppo non sono ancora guarite del tutto. Non mi sono ripresa. Ho ancora segni di mosquitos qua e là. Ho parlato con il dermatologo e ci vorrà un annetto per far sì che la cute torni come prima. Per l’estate prossima penso di guarire. Sarà lunga a quanto pare, purtroppo non pensavo ci sarebbe voluto tutto questo tempo”, ha raccontato la Stabile come riporta il sito Biccy.

La Stabile, tuttavia, non esclude di poter partecipare ad un altro reality, mondo da cui è molto affascinata e grazie al quale il pubblico può conoscere a fondo un personaggio.

“Quando ci sarà l’occasione valuterò, i reality mi piacciono e credo diano la possibilità di far conoscere tutti gli aspetti di una persona”, ha concluso.