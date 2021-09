Che Dio ci aiuti 7: due addii inaspettati e una new entry stellare

Che Dio ci aiuti 7: due addii inaspettati e dolorosi e una new entry stellare per l’amata fiction di Raiuno con Elena Sofia Ricci.

Che Dio ci aiuti è una delle fiction di Raiuno più amate dai fans. Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi, protagoniste sin dalla prima stagione, hanno conquistato il cuore dei fans con le loro avventure in convento. Allegra, divertente, ma anche portatrice di un messaggio importante, Che Dio ci aiuti incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. I fans, ora, aspettano la settima stagione, ma cosa dovranno aspettarsi?

Nella settima stagione ci dovrebbero essere diverse novità. Per ora non ci sono notizie ufficiali e si tratta di semplici rumors, ma addii e nuovi arrivi dovrebbero essere all’ordine del giorno.

LEGGI ANCHE—>Ex Amici si sposa: la data delle nozze con la star di Che Dio ci aiuti

Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni: tutte le novità della fiction con Elena Sofia Ricci

Per vedere la settima stagione di Che Dio ci aiuti sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo. Su Raiuno, infatti, andrà in onda prima la nuova stagione di Don Matteo che sorprenderà il pubblico con diversi colpi di scena. Cosa accadrà, invece, in Che Dio ci aiuti 7?

A lasciare la fiction dovrebbe essere Diana Del Bufalo che interpretava Monica. Con lei potrebbe lasciare Gianmarco Saurino. Cosa accadrà, invece, ad Elena Sofia Ricci? La protagonista indiscussa della fiction di Raiuno, in un’intervista rilasciata a La Stampa, l’attrice, parlando dei suoi progetti futuri, ha dichiarato: “Con Suor Angela, almeno per adesso, basta”.

LEGGI ANCHE—>Elena Sofia Ricci lontana da Che Dio ci aiuti si mostra così: fans increduli

In compenso, tuttavia, tra i nuovi protagonisti della fiction potrebbe esserci Can Yaman dopo il cameo nell’ultima puntata della sesta stagione. Attualmente impegnato sul set di Viola come il mare in cui recita accanto a Francesca Chillemi. L’attore turco e l’ex Miss Italia torneranno a recitare insieme anche nella settima stagione di Che Dio ci aiuti?