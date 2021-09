Chi è Andrea Nicole, la nuova tronista di Uomini e Donne? Età, altezza, rinascita e tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Andrea Nicole è una nuova tronista di Uomini e Donne. Il suo nome è rimbalzato sul web prima ancora della messa in onda della nuova stagione del programma di Maria De Filippi. Bellissima e desiderosa di trovare un amore, ha colpito il pubblico con la sua storia intensa, ma chi è davvero Andrea Nicole?

Nome e Cognome: Andrea Nicole Conte

Data di nascita: 26 gennaio 1992

Luogo di nascita: Milano

Età: 29 anni

Altezza: /

Peso: /

Segno zodiacale: Acquario

Professione: commessa

Fidanzato: è single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ne ha diversi

Profilo Instagram:@andreanicoleconte / @andreanicole_off

Chi è Andrea Nicole, la nuova tronista di Uomini e Donne: età, altezza, vita privata e carriera

Classe 1992, Andrea Nicole nasce a Milano e lavora come commessa in un negozio di abbigliamento. Andrea Nicole che ha intrapreso un percorso che l’ha fatta diventare la persona che è oggi non si definisce trans. Da anni ha concluso il suo percorso e lo Stato Italiano l’ha riconosciuta come donna.

In merito al suo percorso, in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, ha dichiarato:

«Ho visto titoloni secondo me errati. Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco».

La tronista di Uomini e Donne ha un fratello e sul rapporto con la famiglia e la reazione di fronte alla sua scelta di cercare l’amore nel programma di Maria De Filippi, ha detto: ”

“Non hanno fatto i salti di gioia, siamo una famiglia molto riservata. Temono per me l’impatto di questa esposizione mediatica, le cattiverie che nessun genitore vorrebbe per il proprio figlio”.

Andrea Nicole, però, ha scelto di mettersi in gioco sperando di vivere nel dating show di canale 5 una favola d’amore.