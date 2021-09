Nicola Pisu, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 2021? Età, altezza e il terribile dramma che gli ha fatto rischiare la vita.

Nicola Pisu è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. La sua avventura è cominciata ufficialmente venerdì 17 settembre. Nicola Pisu ha una storia toccante alle spalle da cui ha tratto la forza per reagire a riprendere in mano la propria vita, ma chi è davvero Nicola Pisu?

Nome e Cognome: Nicola Pisu

Data di nascita: 1989

Luogo di Nascita: /

Età: 32 anni

Altezza: /

Peso: /

Segno zodiacale: /

Professione: disoccupato

Famiglia: la madre è Patrizia Mirigliani e il padre Antonello Pisu

Fidanzato: single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha qualche tatuaggio

Profilo Instagram: @nicola_pisu__

Chi è Nicola Pisu, concorrente del Grande Fratello Vip 2021: carriera, vita privata e il dramma della droga

Nicola Pisu è il figlio di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia e nipote del compianto Enzo Mirigliani, patron storico del famoso concorso di bellezza. Della vita privata di Nicola non si sa molto se non l’anno di nascita ovvero il 1989 e che il padre è Antonello Pisu da cui Patrizia Mirigliani ha divorziato molti anni fa.

Ha studiato marketing e comunicazione presso l’università Lumsa di Roma e vive a Roma con la madre Patrizia.

LEGGI ANCHE—>Grande Fratello Vip, il pubblico non perdona: bufera per l’ultima decisione

Nicola Pisu, in passato, è stato dipendente dalla droga e vittima di bullismo. Una dipendenza durata per anni come ha raccontato nella casa del Grande Fratello Vip.

“Ero dipendente dalla coca. Tutto è iniziato che ero un ragazzo e poi le cose sono peggiorate. Ho fatto cose brutte anche in casa a mia madre. Non parlo di violenza fisica, ma psicologia. Non potevo nemmeno più avvicinarmi a lei a causa della denuncia che mi aveva fatto. […] Un anno fa mi volevo ammazzare. Mi sono venute in mente cose brutte. Ero in questa stanza e mi venivano pensieri. Poi le ultime volte che lo facevo sapevo di essere arrivato al limite e piangevo mentre facevo queste cose”.

LEGGI ANCHE—>Grande Fratello Vip 2021: primo abbandono? “Non mi sento a mio agio”

Dopo la denuncia, Nicola ha trovato la forza per reagire, disintossicarsi e riprendere in mano la propria vita.

“Per me è stata una vittoria, ma non è stato semplice. Devo dire che ho toccato il fondo. Quando hai tutto… c’è gente che non ce la fa. Io ho fatto percorsi terapeutici in comunità. Però non ero forzato, lo volevo. Vedevo che perdevo tutto, gli affetti, l’amore. Così mi è scattata una cosa ‘ma che cavolo sto facendo?’. In più ho avuto la denuncia di mia madre e mi sono svegliato. Ho amici che ne sono usciti dopo tanti anni, quindi non sono l’unico ad avercela fatta. Rischi la morte, l’infarto a fare certe scelte di vita. La mia è stata una strada lunga, un tira e molla”.

L’avventura al Grande Fratello Vip 2021

L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per Nicola rappresenta un modo per ricominciare a farsi conoscere dal pubblico.