Damiano dei Maneskin torna a sfoggiare il vecchio look e il selfie con Victoria De Angelis conquista tutti i fan.

Damiano dei Maneskin, con un selfie in cui è con Victoria, scatena l’entusiasmo dei fan che accolgono con gioia il look sfoggiato. Dopo la vittoria all’Eurovision 2021, Damiano aveva stupito tutti cambiando taglio di capelli corto con frangetta.

Un cambiamento che i fan non si aspettavano e al quale si sono abituati rapidamente. Nelle scorse ore, però, da Parigi, Damiano ha stupito ancora tutti mostrando un look diverso, ma che ai fan ha ricordato quello sfoggiato ai tempi di Sanremo e dell’Eurovision.

Damiano dei Maneskin, selfie con Victoria e ancora un cambio look

Damiano, insieme a Victoria, Ethan e Thomas, si trova a Parigi per il concerto dei Maneskin al Global Citizen Live. Nella capitale francese, la band romana è stata accolta dall’entusiasmo dei fan a cui ha regalato sorrisi, autografi e selfie. Giunti a Parigi, i Maneskin hanno condiviso sui social alcune foto. A scatenare l’entusiasmo dei fan, in particolare, è stato un selfie di Victoria e Damiano per il look del frontman.

La foto che ha fatto impazzire tutti è quella che vedete qui in alto in cui Damiano è tornato a sfoggiare i capelli tirati all’indietro come quelli che ha sfoggiato sul palco del Festival di Sanremo e dell’Eurovision. Damiano ha poi completato il look con gli occhiali da sole di Victoria.

Victoria, poi, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui Damiano sfoggia la stessa acconciatura e gli occhiali da vista. Sia il selfie che la foto che vedete qui in alto hanno scatenato l’entusiasmo dei fans che amano Damiano con questo look. Il frontman dei Maneskin continuerà a sfoggiare questo look o cambierà ancora?