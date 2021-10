Dennis Fantina, chi è: età, altezza e il passato ad Amici

Chi è Dennis Fantina: età, altezza, carriera, vita privata, passato ad Amici e quello che c’è da sapere sul concorrente di Tale e Quale Show.

Dennis Fantina è stato uno dei concorrenti più amati di Amici. La sua voce è sempre stata considerata una delle più belle tra tutte quelle che sono passate per la scuola di Maria De Filippi e nel corso degli anni ha lavorato nel mondo della musica, ma chi è davvero Dennis Fantina?

Chi è Dennis Fantina: età, altezza, carriera e vita privata

Dennis Fantina nasce a Trieste il 6 dicembre del 1976. Dopo aver conseguito la licenza media, decide d’interrompere gli studi per dedicarsi alla sua più grande passione: la musica. La svolta arriva nel 2001 quando partecipa a quella che è stata la prima edizione di Amici. All’epoca il programma si chiamava Saranno Famosi e a vincere fu proprio Dennis.

Successivamente partecipa a Notti sul ghiaccio, Miss Reginetta d’Italia e All Together Now. A settembre 2001, partecipa come concorrente a Tale e Quale Show.



Dennis, nel 2005, ha sposato Sabina. La coppia ha due figli: Nathan (2005) e Neal (2011). La coppia è estremamente riservata.

Tale e Quale Show

A settembre 2021, Carlo Conti sceglie Fantina come concorrente di Tale e Quale Show dove, calandosi nei panni di star italiani e internazionali può sfoggiare le sue doti canore.