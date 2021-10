Lorenzo Amoruso, fidanzato Manila Nazzaro: il dramma vissuto insieme e che li ha uniti ancora di più come coppia. Racconto struggente.

Lorenzo Amoruso è il fidanzato di Manila Nazzaro, l’uomo che è entrato nella vita dell’ex Miss Italia dopo la fine del matrimonio con Francesco Cozza, padre dei suoi figli, Nicolas e Francesco Pio. La storia d’amore tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro è diventata mese dopo mese sempre più importante. La coppia ha anche partecipato a Temptation Island superando tutte le tentazioni e guardando con fiducia al futuro.

La coppia, sempre più unita e innamorata, ha anche dovuto affrontare un grandissimo dolore come la perdita di un figlio. L’ex Miss Italia, infatti, aspettava un figlio che, purtroppo, ha perso.

Lorenzo Amoruso, fidanzato Manila Nazzaro: la perdita di un figlio

Non è stato facile per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso accettare la perdita del figlio che stavano aspettando. L’ex Miss Italia ha subito un aborto spontaneo e il dolore è stato grande come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata a Verissimo.

«Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo (Amoruso, ex calciatore e compagno di Manila, ndr) ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane», ha raccontato l’ex Miss Italia a Silvia Toffanin.

«È un dolore profondo e silenzioso, mi sono sentita svuotata. Mi è stato consigliato anche di non raccontarlo, e questo ha incrementato ancora di più la mia sofferenza», ha aggiunto la Nazzaro che ha deciso di condividere il proprio dolore per aiutare le altre donne.

