Maneskin totalmente senza veli per il nuovo singolo “Mammamia”: dietro la bellezza estetica, l’importante messaggio di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

Dannatamente belli, giovani, liberi e con un messaggio da lanciare al mondo. Dietro le foto in cui i Maneskin si mostrano totalmente senza veli, c’è molto di più. Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi fanno impazzire i fan pubblicando su Instagram foto in cui si mostrano totalmente senza vestiti per ribadire il messaggio che stanno promuovendo sin da quando, nel 2017, hanno partecipato a X Factor.

Pur essendo giovanissimi, i Maneskin hanno sempre mostrato senza filtri e senza censura il proprio modo di essere. I Maneskin sono sempre stati allergici ad etichette e stereotipi e con lo shooting in cui scelgono di mostrarsi senza veli per promuovere il nuovo singolo “Mammamia” in uscita l’8 ottobre, ma presentato in anteprima a Berlino il 7 ottobre, confermano ciò che sono sempre stati.

Maneskin senza veli: la bellezza di essere liberi e di mostrarsi senza filtri

Quattro corpi, giovani e belli scelgono di posare senza veli per ribadire la bellezza di essere ciò che si è senza la paura di essere giudicati o etichetizzati in steoreotipi banali. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, con la loro musica, vogliono mostrare al mondo che si può essere totalmente se stessi.

“Noi ci ribelliamo agli stereotipi, alle idee con le quali veniamo educati, ai blocchi creati dalle generazioni precedenti, come quei diktat machisti del tipo ‘L’omo ha da puzzà’. Essere diversi significa crescere e svilupparsi secondo la propria personalità”, ha dichiarato Damiano in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

“Spero che il ragazzo che, vedendo in noi o in altri artisti qualcosa di diverso, può pensare: ‘Questa roba mi è sempre piaciuta, ma non ho mai avuto il coraggio di farla’, adesso si senta libero di provare. Non è una moda la nostra, è l’occasione per affermare sé stessi: se un ragazzo si veste in modo femminile non va etichettato come omosessuale, deve sentirsi libero di fare le cose che gli piacciono senza temere il giudizio“ ha detto, invece, Victoria a Chi.

Ed è questo il messaggio che i Maneskin lanciano. Posare senza veli è una scelta libera e indipendente che la band rock difende esattamente come, prima di loro, hanno fatto le grandi rock band del passato per dimostrare come nessuno debba temere il giudizio altrui quando si fa una scelta che fa stare bene con se stessi. Tutti e quattro si mostrano totalmente a proprio agio con il proprio corpo e Victoria dimostra la bellezza di una giovane donna che non ha paura di mostrare chi è davvero.

Oltre al messaggio di libertà e di ribellione, Damiano, Ethna, Victoria e Thomas sfoggiano la bellezza del loro rapporto unico in cui tutti e quattro non provano alcuna vergogna nello scattare un selfie, davanti allo specchio, senza vestiti.

E a coloro che li accusano di essersi montati la testa, rispondono con un “la gente purtroppo parla” perchè i Maneskin sono sempre stati così e come canta Damiano in Lividi sui gomiti “e se vuoi sapere la mia storia, siediti ed ascolta” perchè dietro ogni un corpo senza veli c’è molto di più!