Amici 2021, clamoroso addio dopo l’amaro sfogo di Maria De Filippi

Amici 2021, clamoroso addio nella scuola più famosa d’Italia dopo l’amaro sfogo di Maria De Filippi contro gli allievi.

Colpo di scena nella scuola di Amici 2021 dopo il duro sfogo di Maria De Filippi. La conduttrice ha rimproverato gli allievi rei di non rispettare le regole della scuola. I professori, di fronte a diverse infrazioni, hanno sospeso alcune maglie. Oggi, tuttavia, c’è stato un clamoroso colpo di scena che ha portato all’addio di un allievo.

“Non c’è nessuno, ricordatevelo, che nasce bravo, nessuno! Anche se è un gran talento. Non c’è nessuno che con un gran talento può andare avanti se questo talento non è coltivato, migliorato e reso unico.

Questo lo dico in totale tranquillità nel dirvi che se venite qua con la speranza che il vostro inedito spacchi su Spotify, ma non andate a solfeggio. Se venite qua nella speranza che uno di loro vi faccia le coreografie e forse entrate l’anno prossimo come professionisti e il resto non lo prendete. Non venite! Altri talent che sono belli e creano anche successi discografici e di ballo eisitono. Ci sono altri talent in cui questa cosa non è richiesta e non la chiede nessuno negli altri talent”, sono state le parole di Maria De Filippi.

Amici 2021: Anna Pettinelli manda via dalla scuola Inder

Di fronte alle numerose infrazioni di Inder, reo di aver saltato le lezioni, di essere arrivato in ritardo e di aver usato il cellulare quando non avrebbe potuto, Anna Pettinelli, dopo aver sospeso la maglia al proprio allievo, ha deciso di mandarlo via dalla scuola.

“Caro Inder, inutile dirti quanto mi hai deluso e quanto io mi sia sentita presa in giro dal tuo atteggiamento. Inutile il nostro confronto di pochi giorni fa nel quale tu, col capo cosparso di cenere chiedevi scusa. Un’inutile finta, visto il comportamento delle ore successive. Anche il tuo rendimento è stato molto deludente negli ultimi sette giorni poiché per il brano assegnato ti sei speso il minimo indispensabile. La produzione ti ha fornito la base di “Head and heart”, ti hai aggiunto qualche voce e tre parole in italiano che certo non si possono considerare barre.

Questo è stato tutto il tuo impegno di una settimana. Certo, avevi da parlare al telefono, arrivare in ritardo alle lezioni, oziare pigramente sul letto. Tutte cose molto più importanti di fare musica. Ed è proprio per questo tuo evidente disinteresse nella grande occasione che ti è stata data che non mi sento di rappresentarti più come prof. Da questo momento sei libero di tornare a casa, alla vita di prima. Con il rimpianto di non aver capito questa grande opportunità. Saluta i tuoi amici che rimangono nella casa. Sono questi i tuoi ultimi momenti, a meno che uno degli altri prof sia interessato a te e ti prenda nella sua squadra. Ti auguro comunque in bocca al lupo e che tu possa trovare la strada per far ascoltare la tua musica”, ha fatto sapere Anna Pettinelli motivando la propria decisione.



