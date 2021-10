Damiano David, il selfie dopo la doccia fa impazzire i fan dei Maneskin

Damiano David fa impazzire i fan dei Maneskin: il selfie dopo la doccia in un camera d’albergo di Stoccolma è da infarto.

Damiano David sa come attirare l’attenzione sia quando è sul palco con un microfono tra le mani sia quando è in una camera d’albergo. Il frontman dei Maneskin, insieme a Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, è nuovamente in giro per l’Europa per promuovere il nuovo singolo Mammamia.

Dopo essere stati a Parigi dove hanno regalano anche un mini concerto al pubblico di Virgin Radio esibendosi sulle note di Zitti e buoni, I wanna be your slave, Beggin, Coralin, For Your love e Mammamia, i Maneskin sono volati a Stoccolma. Dopo gli impegni con la stampa, la band si è rifugiata in albergo e, dopo la doccia, Damiano ha regalato un nuovo selfie ai fan.

Il selfie di Damiano David dei Maneskin dopo la doccia: fan impazziti

Per la promozione del singolo Mammamia, i Maneskin resteranno lontani dall’Italia per alcune settimane. I fan, tuttavia, possono stare tranquilli perchè potranno continuare a seguirli sui social. Sul proprio profilo Instagram, infatti, Damiano ha condiviso, tra le storie, un selfie realizzato subito dopo una doccia rigenerante.

Damiano immortala la sua immagine allo specchio lasciando intravere il petto nudo e i capelli che ha ricominciato a portare all’indietro dopo la parentesi della frangia sfoggiata dopo l’Eurovision. Con il vapore acqueo a rendere l’atmosfera ancora più suggestiva, il selfie del frontman dei Maneskin è diventato immediatamente virale.

Damiano, dunque, continua a conuìquistare il cuore dei fan sempre più innamorati non solo del frontman, ma anche di Victoria, Ethan e Thomas. Con il rinvio dei concerti di Roma e Milano alla primavera del 2022 e inizialmente previsti per dicembre 2021, i fans possono consolarsi con i selfie mozzafiato di Damiano e company.