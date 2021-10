Memo Remigi, chi è: età, altezza e il lutto che lo ha segnato

Memo Remigi, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, curiosità e il lutto che lo ha profondamente segnato.

Memo Remigi è un cantante, conduttore radiofonico e televisivo di 83 anni. Originario di Erba, ha costruito una brillante carriera spaziondo tra la musica e la televisione, ma chi è davvero Memo Remigi? Quel è il suo vero nome? Andiamo a scoprire tutto.

Chi è Memo Remigi: carriera, vita privata e la morte della moglie Lucia Russo

Emidio Remigi, in arte Memo Remigi, nasce ad Erba il 27 maggio del 1938. Trascorre la sua infanzia a Como e inizia la carriera esibendosi nei vari locali della zona. La popolarità arriva con il brano “Innamorati a Milano” con cui partecipa a Un disco per l’estate.

Oltre ad essere un cantante, Remigi è anche un autore e ha scritto per Ornella Vanoni il celebre brano Io ti darò di più. Ha lavorato anche in tv e dal 2021 fa parte del cast fisso di Oggi è un altro giorno, il programma di Raiuno condotto da Serena Bortone.

Per quanto riguarda la vita privata, Memo Remigi è stato sposato con Lucia Russo per 55 anni. La donna è scomparsa nel gennaio 2021. “Ringrazio tutti per l’affettuosa partecipazione al mio dolore. Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cose da fare!”, ha scritto il cantante su Facebook. La coppia ha avuto un figlio, Stefano

L’avventura a Ballando con le stelle 2021

Milly Carlucci propone a Memo Remigi di partecipare a Ballando con le stelle 2021 durante una puntata di Oggi è un altro giorno.

L’avventura di Remigi come concorrente di Ballando con le stelle 2021 inizia sabato 16 ottobre. La sua insegnante è Maria Ermachkova.