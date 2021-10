Grande Fratello Vip, guerra tra le sorelle Selassiè: la colpa è sua!

Grande Fratello Vip 2021: è guerra tra Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè. La principessa più piccola si scaglia contro le altre, ecco perchè.

Le sorelle Selassiè cominciano a non andare più d’accordo. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 con Alfonso Signorini, Clarissa si è scagliata contro le sorelle Jessica e Lucrezia. Il motivo? Soleil Sorge.

Dopo gli scontri dei primi giorni, le sorelle Selassiè e Soleil Sorge sono riuscite e riconciliarsi. Jessica, ma soprattutto Lucrezia, stanno instaurando un bel rapporto con Soleil. Durante la fase delle nomination, così, Jessica e Lucrezia hanno escluso categoricamente di poter assegnare la propria nomination a Soleil. Avendo un unico voto a disposizione, la scelta di Jessica e Lucrezia ha fatto infuriare Clarissa.

Grande Fratello Vip 2021: Clarissa Selassiè contro le sorelle Jessica e Lucrezia

Dopo la presa di posizione delle sorelle Jessica e Lucrezia, Clarissa si è sfogata con Jo Squillo e Ainett Stephens.

“Inizio ad avere delle divergenze. Ad esempio sulla nomination. Noi abbiamo un voto in tre, capite? Fosse stato per me avrei nominato Soleil. A Lucrezia e Jessy ho proprio detto ‘ragazze votiamola’. Non perché devo seguire la massa, ma perché l’unica donna con cui ho avuto delle cose pesanti è lei. Loro mi hanno detto ‘no, noi abbiamo chiarito con Sole e non la vogliamo votare‘”.

LEGGI ANCHE—>Grande Fratello Vip, guerra durante la notte: “Li voglio fuori”

LEGGI ANCHE—>GF Vip, Sonia e Adriana mettono alle strette i concorrenti: verità sconcertante

“A me non piace proprio. Ha quasi dieci anni più di me e potrebbe pensare che è la mia prima esperienza in tv. Invece non le frega niente e mi tratta in maniera pessima. Poi non chiede nemmeno scusa quando sbaglia. Mi sono anche venuti degli attacchi di panico. Con lei purtroppo non si può parlare è come farlo con un muro tanto. Io e Lulù la pensiamo in maniera diversa, spero il prima possibile che ci dividano. Io e le mie sorelle non ci troviamo sulle nomination, soprattutto con Lulù. Che poi Soleil va a chiedere scusa a Jessica e a me no? Mi dispiace ma così non mi piace e non sono del pensiero delle mie sorelle”, ha aggiunto Clarissa come riporta Biccy.

Una presa di posizione quella di Jessica e di Lucrezia che si è lasciata andare ad una confessione proprio con Soleil Sorge che il pubblico ha particolarmente apprezzato.