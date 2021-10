By

Grande Fratello Vip 2021: dopo essersi allontanata da Manuel Bortuzzo, Lulù Selassiè si lascia andare ad una confessione tra le braccia di Soleil Sorge.

Dopo essersi allontanata da Manuel Bortuzzo con cui ha un rapporto cordiale, Lulù Selassiè trascorre molto tempo con Soleil Sorge. L‘ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tra tutte le donne della casa, è quella che sta aiutando di più Lulù che, con lei, riesce a tirare fuori le proprie fragilità.

Mentre erano in giardino, Lulù Selassiè e Soleil Sorge hanno così dato vita ad un momento intenso che ha emozionato tutti. Soleil, tenera e dolcissima, è riuscita a farsi raccontare da Lulù alcuni dettagli della sua vita che è così crollata tra le sue braccia.

Grande Fratello Vip 2021: la confessione di Lulù Selassiè e la tenerezza di Soleil Sorge

E’ passato un mese dall’inizio del Grande Fratello Vip 2021 e, nelle scorse settimane, Lulù aveva lasciato intendere di aver sofferto molto in passato parlando anche di un ricatto ricevuto quando aveva 15 anni. Con Soleil Sorge, Lulù si è lasciata andare ad una confessione che, però, le telecamere del Grande Fratello non hanno ripreso.

Le telecamere si sono soffermate su Soleil e Lulù solo per pochi minuti, ma tanto è bastato per emozionare il pubblico. Sul divano in giardino, Soleil abbraccia amorevolmente Lulù a cui dà qualche consiglio.

“Devi scappare da quella realtà che hai vissuto. Spesso le cose brutte hanno due effetti: o ti induriscono o ti indeboliscono ancora di più. In entrambi i casi è brutto”, sono state le parole che Soleil ha detto a Lulù.

Non si sa, tuttavia, cosa abbia raccontato Lulù a Soleil non essendo stato ripreso dalle telecamere. Il dialogo tra le due gieffine sarà mostrato da Alfonso Signorini nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2021 che andrà in onda venerdì 15 ottobre.

