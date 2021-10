Federico Fashion Style prima del successo: l’incredibile trasformazione

Federico Fashion Style, com’era il parrucchiere delle star prima di diventare famoso: le foto prima e dopo sono a dir poco sorprendenti

Anche il pubblico “di massa” sta imparando a conoscere Federico Fashion Style. La sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”, il programma del sabato sera di Rai 1, gli sta dando molta popolarità. Prima, il parrucchiere “delle vip” era molto noto al pubblico “di nicchia” di Real Time, dove va in onda con i suoi programmi “dedicati” e soprattutto sui social. Su Instagram, in particolare, l’eccentrico Federico è molto in vista e decisamente attivo con storie e post a non finire.

La partecipazione a “Ballando con le Stelle”, dove si cimenta come concorrente in gara per diventare un ballerino, lo sta facendo conoscere al grande pubblico. E per lui si registra anche la partecipazione a Domenica In, con l’intervista fatta da Mara Venier e tanti retroscena sul suo passato. Federico colpisce per il suo look particolare, con un aspetto che non passa inosservato.

Federico Fashion Style “prima e dopo”: come è cambiato il re dei parrucchieri

Questo ciò che lo caratterizza, ma lui stesso ha spiegato di essere una persona normale, che ama avere questo look particolare, col quale si sente a suo agio. Il personaggio, nella sua vita privata, è sposato e ha anche una figlia. Molti si chiedono come fosse prima di questo “cambiamento”. In realtà si tratta soltanto di un abbigliamento ricercato e particolare e qualche piccolo ritocco di chirurgia estetica.

Tra l’altro Federico spesso tende a precisare di non essere omosessuale, rivendicando l’amore per sua moglie e sua figlia. A vederlo nelle foto del passato sembra essere molto più semplice, ma pur sempre riconoscibile. Nulla, comunque, che intacchi la simpatia del personaggio: Federico si pone comunque in modo umile, riuscendo a conquistare l’interesse del pubblico, soprattutto per i toni pacati e le riflessioni intelligenti che fa sulla sua vita.