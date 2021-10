Miriana Trevisan, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, curiosità e il dramma che le ha fatto rischiare la vita.

Miriana Trevisan, da anni, è una protagonista del mondo dello spettacolo. Dopo aver conquistato il successo diventando una delle star indiscusse di Non è la Rai, non ha più lasciato il piccolo schermo. Anno dopo anno ha aggiunto un piccolo tassello al suo curriculum, ma chi è davvero Miriana Trevisan?

Nome: Miriana Trevisan

Miriana Trevisan Data di nascita: 7 novembre 1972

7 novembre 1972 Segno zodiacale: Scorpione

Scorpione Professione: Showgirl, Scrittrice

Showgirl, Scrittrice Luogo di nascita: Napoli

Napoli Altezza: 170 cm

170 cm Peso: 61 kg

61 kg Tatuaggi: qualcuno

qualcuno Profilo Instagram ufficiale: @mirianatrevisan

Chi è Miriana Trevisan: vita privata, carriera e il dramma vissuto

Miriana Trevisan nasce a Napoli il 7 novembre 1972. Diventa molto popolare in Italia partecipando allo show di Gianni Boncompagni “Non è la rai” dove diventa immediatamente una delle ragazze più amate dal pubblico.

Conclusa l’esperienza a Non è la Rai, la sua carriera si sviluppa tra Mediaset e Rai e partecipa a diverse trasmissioni di successo come Mediaset e Rai tra cui “Non è la Rai”, “Paperissima”, “La Corrida”, ”La ruota della fortuna” e “Pressing”a fianco di Raimondo Vianello”, oltre a “L’Isola dei Famosi”. A settembre 2021 diventa ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip 2021.

Il 14 giugno del 2003 ha sposato il cantante Pago, all’anagrafe Pacifiso Settembre. I due si separono per poi tornare insieme e avere un figlio, Nicola. Il matrimonio si è concluso definitivamente nel 2013.

Nell’estate del 2021 Miriana ha vissuto un momento difficile. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, la showgirl ha confessato di essersi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. £Ho i miei cavoli fuori che magari non porto qui perché voglio essere allegra. Però è quello che dico, cavoli. Adesso racconto anche i c***i miei. Dico la verità: stavo per morire quest’estate, quindi a me non me ne frega niente, io non soccombo… mai”, ha raccontato a Davide Silvestri mentre a Clarissa Selassiè ha raccontato di essere stata operata d’urgenza.

L’avventura al Grande Fratello Vip 2021

A settembre 2021 Miriana entra nella casa del Grande Fratello Vip 2021 come concorrente. La sua avventura diventa subito difficile per il mancato feeling con le altre donne della casa. In particolare si scontra con Raffaella Fico e Katia Ricciarelli.

L’ex moglie di Pippo Baudo, in particolare, le punta il dito contro per la vicinanza a Nicola Pisu. Al contrario, il pubblico apprezza il carattere e l’atteggiamento dell’ex ragazza di Non è la Rai. Con Nicola Pisu ci sono stati baci e abbracci.

Sul rapporto tra Miriana e Nicola si è espressa anche Patrizia Mirigliani che, al settimanale Chi, ha dichiarato: “Nicola è un puro, ha una personalità che sta piacendo molto e quando si è avvicinato a Miriana ho pensato che noi genitori dobbiamo lasciare liberi i figli di fare le loro scelte perchè una madre non può parare il colpo du tutto. Non mi metto a fare la suocera, non conosco Miriana e non la posso giudicare da un televisore“,