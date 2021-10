Mietta, chi è: età, altezza, attacchi di panico e la scelta d’amore

Mietta, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, gli attacchi di panico e l’allontanamento dalle scene per una grande scelta d’amore.

Mietta è una delle più belle voci italiane. Con le sue corde vocali ha regalato emozioni al pubblico che l’ha sempre seguita con amore, ma chi è davvero Mietta? Qual è il suo vero nome? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Nome e Cognome: Daniela Miglietta in arte Mietta

Data di nascita: 12 novembre 1969

Luogo di Nascita: Taranto

Altezza: 1,74 m

Peso: 68 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Cantante, attrice e scrittrice

Compagno: /

Figli: Ha un figlio, Francesco Ian

Tatuaggi: /

Profilo Instagram: @mietta_official

Chi è Mietta: carriera, vita privata, l’amore per il figlio Francesco e gli attacchi di panico

Mietta, all’anagrafe Daniela Miglietta, nasce a Taranto il 12 novembre 1969. Ha un fratello di nome Valerio e sin da giovanissima si dedica alla musica, la sua più grande passione. Il successo arriva nel 1990 quando, dopo aver partecipato a Sanremo nel 1988 con “Sogno” e nel 1989 con “Canzoni“, torna all’Ariston in coppia con Amedeo Minghi conquistando la vittoria con il brano “Vattene amore” diventato una pietra miliare della musica italiana.

La carriera di Mietta non si è più fermata. L’artista si è dedicata alla musica, al cinema e alla televisione partecipando a diverse trasmissioni come Music Farm, Star Academy e Il cantante mascherato.

Della sua vita privata si sa che ha avuto una storia con l’attore Brando Giorgi. Successivamente si lega a Davide Tagliapietra dal quale ha un bambino, ovvero Francesco Ian. Per dedicarsi al figlio, ha abbandonato per un periodo le scene come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata a Verissimo.

“Francesco è la mia fotocopia, mi emoziona moltissimo nonostante siano passati tanti anni, quando mi chiama ‘mamma. Credo sia uno dei regali più importanti che mi siano stati donati, il più bello della mia vita. Il mio desiderio era poter coronare quel sogno meraviglioso di diventare mamma“.

Mietta ha sofferto anche di attacchi di panico. “Questa cosa deve essere raccontata. Nessuno dovrebbe aver paura di farlo. È terapeutico per chi come me sta combattendo contro dei forti attacchi di panico. Il primo è stato a 12 anni. Ero davanti la tv ed è stato fortissimo, difficile da spiegare. Quando i miei genitori si sono separati è stato il periodo in cui ho sofferto di più. Per un po’ sono spariti ma poi sono tornati più forti che mai”, ha raccontato a Verissimo.

L’avventura a Ballando con le stelle 2021

Mietta torna in tv il 16 ottobre 2021 quando comincia ufficialmente la sua avventura come concorrente di Ballando con le stelle 2021.

Il maestro di ballo di Mietta è il cubano Maykel Fonts, tra i professionisti più amati dello show di Milly Carlucci. L’avventura a Ballando con le stelle di Mietta subisce una battuta d’arresto durante la seconda puntata a cui non partecipa essendo positiva al covid. Per restare in gara, il suo maestro deve scendere in posta da solo.