Barù torna sui suoi passi: il gieffino si pente e Jessica Selassié reagisce così

Barù e Jessica Selassié sono entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip. Lui cuoco e nobile toscano, lei principessa di origine etiope.

Il gieffino è entrato nella Casa a dicembre e la Selassié è subito rimasta colpita da lui. Filrt, balli sensuali e occhiate provocanti hanno fatto da cornice a questo rapporto, nonostante Barù si sia sempre detto non interessato a costruire una storia davanti alle telecamere.

Durante le ultime settimane, però, il rapporto si è freddato. Jessica rivela in un confessionale che pensa che il toscano stia giocando di strategia e apriti cielo. Barù si è offeso e spara a zero sia su di lei e il loro rapporto, ma anche sulla sorella Lulù.

Dopo questo momento duro e di sfogo in puntata, il gieffino torna sui suoi passi ed è pentito. Scopriamo cosa rivela alla maggiore delle Princesse

Barù torna sui suoi passi con Jessica Selassié: “Mi fa proprio male al cuore“

Durante la semifinale del Grande Fratello Vip di giovedì, gli autori mostrano alcuni confessionali di Barù che sono andati a colpire sia Jessica che Lulù Selassié.

Mentre quest’ultima risponde in modo pacato e diretto al cuoco, la maggiore delle sorelle si mostra delusa, lucida e molto amareggiata.

Barù, che ha fatto un pazzesco dietroforont in puntata, e Jessica sono evidentemente distanti da quando la gieffina ha ipotizzato che l’uomo potesse giocare con i suoi sentimenti per arrivare in finale.

Passata la puntata e le varie nomination, il nipote di Costantino Della Gherardesca è palesemente pentito e torna sui suo passi avvicinandosi a Jessica per un confronto.

“Jessica non è un gioco, lo sai che ti voglio bene. Oltretutto non sono così falso da poter giocare con una persona così. Non hai sbagliato Jessica, sei qui da sei mesi. Capisco, perché anch’io dopo due mesi e mezzo mi sento solo, voglio dell’affetto e ben venga, magari non sono io quello che cerchi sicuramente” commenta dispiaciuto Barù.

La Princesse replica prontamente e in modo sincero: “Tu non ti fidi di me. Io mi sono fidata da subito, pensa che scema. Una cosa te la posso dire, io sono sempre stata molto lucida. Forse ero quella più lucida di quelle rimaste, quindi non è il fatto di essere qui da sei mesi“.

“Non ero nel mood per fare la festa, poi ho alleggerito il tutto e mi sono iniziata a divertire, poi c’è stata la capanna non organizzata da me, perché non sapevo nulla quindi non era assolutamente strategia. Hai fatto credere a Davide che lo fosse, perché mi ha riferito delle cose” controbatte prontamente Jessica che non sa che un’ex vippona l’ha asfaltata e non la perdona.

La Selassié crede che Barù abbia fatto tutto questo per evitare di incontrarsi fuori dal programma.

Il cuoco cerca di far tornare il discorso a quando lui è stato ferito dalla gieffina definendolo uno stratega. “Io capisco esattamente quello che te stai dicendo, ma sembra che tu non vuoi accettare quello che dico io. Se tu non mi avessi dato dello stratega io sarei stato tranquillo, ma per me quella roba lì va offendere il mio essere umano, tutto quello in cui credo. Che starei qui a giocare con le persone è proprio quello che non voglio fare e non farei mai” commenta duramente il gieffino.

“Io non ti sono venuta dietro come un cagnolino per due mesi e mezzo” ribadisce Jessica e continua: “Le cose si fanno sempre in due e so di piacerti e che c’è attrazione fisica tra me e te. Poco ma sicuro. Farmi passare per la disperata che ti viene dietro e che te manco mi cachi, non mi è piaciuto sinceramente. Poco elegante da parte tua. Io lo so che eri offeso e ti ho anche chiesto scusa per questo, mi dispiaceva aver pensato male di te”.

Nonostante i due non riescano a trovare un punto d’incontro, Barù torna sui suoi passi e si scusa sinceramente per quello che è successo in puntata.

“Mi dispiace molto per quello che ho detto e per come l’ho detto e non ti voglio vedere così. Mi fa sentire male, veramente mi sento… Non ti voglio vedere così. Sappi che mi sono uscite male delle cose hai tutte le ragioni di essere delusa. Non sono contento anzi sono triste e nulla. Spero tu possa capire fai te. Anche io, davvero e vederti così, sei qui da sei mesi e mi fa proprio male al cuore“.

Il gieffino poi conclude: “Spero che ritorni allegra almeno quello. Poi di me non è quello l’importante. L’importante sei tu e che ti senti bene e che ti godi gli ultimi giorni, sei arrivata fino alla fine. Non so quello come si ripara ma almeno troviamo, riiniziamo. Io ci sono qui e mi dispiace tanto di tutto e ti voglio bene”.

Barù torna indietro sui suoi passi, ma forse è troppo tardi. A mio parere, se fossi in Jessica non mi fiderei affatto. L’uomo ha sputato sentenze senza sapere la verità per una frase innocente della Selassié. Ha detto i suoi pensieri in modo cattivo e ha voluto fare il terzo grado alle sorelle facendo sorgere dei dubbi nelle menti degli altri concorrenti.

Questa non si chiama strategia?