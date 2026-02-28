Maria De Filippi ha un fratello che in pochi conoscono, scopriamo cosa fa nella vita

Abbiamo visto e sentito parlare di Giuseppe De Filippi diverse volte, ma non tutti sanno che il fratello di Maria De Filippi non è uno sconosciuto.

Cosa fa nella vita il fratello di Maria De Filippi? L’uomo ha un lavoro e una carriera e il suo ruolo nel mondo della televisione è anche decisamente importante. Ecco chi è e cosa fa nella vita il fratello della conduttrice.

Un cognome conosciuto nel mondo dello spettacolo, De Filippi. Non tutti sanno però che oltre a Maria, anche suo fratello Giuseppe fa parte del mondo della televisione. L’uomo infatti lavora anche lui in questo ambiente anche se non si è sentito parlare tantissimo di lui. Scopriamo nel dettaglio chi è l’uomo che ha affiancato la presentatrice in tutti i momenti della sua vita, soprattutto quest’ultimo in cui ha dovuto affrontare il lutto per la morte di Maurizio Costanzo.

Chi è Giuseppe De Filippi, il fratello di Maria De Filippi e che lavoro fa per vivere

Giuseppe De Filippi è il fratello maggiore della conduttrice Maria De Filippi. Ha 7 anni in più di lei e ha un legame profondo con la presentatrice. Spesso infatti è stato citato proprio da quest’ultima che, in numerose interviste a stampa e tv, ha svelato che i due hanno un rapporto speciale e che la presenza del fratello le dà sicurezza. Oltre ad avere un legame di parentela i due lavorano insieme infatti Giuseppe è l’amministratore delegato della Fascino, che è la società di produzione televisiva di Maria De Filippi. L’uomo è sposato da alcuni anni ed è padre di due figli: Giulio e Camilla.

Il ruolo di Giuseppe però non è solo quello di amministratore delegato della Fascino. L’uomo è anche un giornalista di vecchia data e infatti ha iniziato la sua carriera con “L’opinionista” nel 1987. Dopo qualche anni, nel 1992, arriva a Mediaset e diventa uno dei conduttori più famosi dell’edizione del TG5 serale, per qualche anno infatti ne è anche vice direttore.

Le sue collaborazioni non terminano qui infatti l’uomo ha scritto anche per altre testate note come “Il Foglio” e ha collaborato con il settimanale “Epoca”. Si è occupato di rubriche e commenti dei maggiori fatti quotidiani, ma anche di rubriche radiofoniche per la Rai. Insomma una carriera giornalistica di tutto rispetto. Recentemente lo abbiamo anche visto al fianco della conduttrice, Maria De Filippi, subito dopo la morte del marito Maurizio Costanzo.