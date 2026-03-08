WhatsApp come Telegram: arriva finalmente una funzione attesissima

La novità da non perdere: WhatsApp come Telegram, arriva una funzione molto attesa. Ecco di cosa si tratta e tutti gli ultimi aggiornamenti.

Finalmente, per gli utenti WhatsApp è in arrivo una funzione molto comoda e molto attesa, disponibile già su Telegram. Permetterà a chi usa la app di messaggistica istantanea di scrivere i messaggi senza troppi pensieri per eventuali errori. Scopriamo di che funzione si tratta e quando sarà disponibile.

A svelare la nuova funzione di WhatsApp è il portale specializzato, e sempre informato sulle ultime novità dell’applicazione, WABetaInfo. In che cosa consiste la tanto attesa funzione che è attiva su Telegram e che presto arriverà anche su WhatsApp?

Si tratta della possibilità di modificare i messaggi di testo anche dopo l’invio. Proprio come avviene su Telegram. Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli e i tempi di introduzione della nuova funzione attesa da tutti gli utenti.

WhatsApp come Telegram, la funzione attesissima

Non dovremo più dannarci né mangiarci le mani se ci accorgiamo di aver commesso qualche errore in un messaggio di testo inviato con WhatsApp. Un refuso, un nome sbagliato o peggio un errore di ortografia o grammatica. Non dovremo più preoccuparci perché potremo correggere il messaggio di testo anche dopo l’invio. Sarà possibile grazie alla nuova funzione a cui stanno lavorando gli sviluppatori di WhatsApp e che è stata segnalata negli ultimi giorni dal portale WABetaInfo.

L’aggiornamento di WhatsApp Beta per Android 2.23.10.10 include alcune informazioni a proposito della modifica dei messaggi. Una opzione che trovate su Telegram e che è stata introdotta anche su Whastapp Web Beta e che presto sarà disponibile anche nella app su telefono. La funzione sarà disponibile sugli smartphone con sistema operativo Android e per gli utenti che abbiano l’ultima versione aggiornata di WhatsApp. Molto probabilmente la nuova funzione sarà rilasciata quando le precedenti versioni incompatibili saranno scadute e non più attive sui telefoni.

Con la nuova funzione, come abbiamo detto, gli utenti WhatsApp potranno modificare un messaggio dopo averlo inviato e la modifica si applicherà a tutti gli utenti che partecipano a una conversazione o chat.

Chi ha modificato un messaggio di testo riceverà una notifica di avvenuta modifica. Non sembra ci saranno dei limiti al numero di volte in cui si potrà modificare un messaggio inviato. Ci sarà, tuttavia, un limite di tempo. Trascorsi 15 minuti non sarà più possibile modificare il messaggio di testo inviato.

La nuova funzione di WhatsApp è disponibile per gli utenti iscritti al programma Beta ma non a tutti. Dovrebbe diventare disponibile per tutti gli iscritti tra qualche giorno. Mentre ci vorrà un po’ più tempo per attivare la funzione per tutti gli altri utenti.