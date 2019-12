Recensione: Inateck Zaino 40 litri baglio a mano

Inateck ha proposto questo zaino da 40 litri perfetto come bagaglio a mano.

I viaggi sono diventati un problema con le compagnie low cost per via dei prezzi in rialzo dopo svariati anni di cifre estremamente economiche. Questo perché le valige sono diventate di colpo un problema e spesso divenivano a pagamento. Inateck propone questo zaino da 40 litri che è pienamente compatibile come bagaglio a mano e che ha più di qualche funzionalità interessante.

Partiamo dal come sta addosso. Lo ho portato a Londra con me per un viaggio di quattro giorni ed è stato oltre alla mia valigia classica, anche il mio compagno di tutti i giorni. Ergo me lo portavo sempre dietro così da avere la possibilità di poter anche acquistare qualche cosa e non avere l’impiccio delle borse fra le mani. In spalla sta in maniera perfetta. Prendete ovviamente le giuste misure e poi allacciate le varie cinghie che offrono una comodità disarmante. Anche a pieno carico vi posso garantire che lo scarico del peso era praticamente perfetto. Io sono alto 1,89 cm per cui posso anche dire che avendo un lunghezza al di sopra della media, mi è venuta in contro per bilanciare il peso generale. Nel caso non vogliate portarlo così, c’è anche una comoda maniglia laterale che lo rende facile da trasportare a mano come una normale borsa. Certo diventa ingombrante ma è una soluzione di emergenza che può tornare comoda.

Lo zaino è pieno di tasche e lo dico per davvero non per commentarlo semplicemente. Troviamo due tasche di facile accesso direttamente sugli spallacci. Una nascosta dietro la schiena comodissima per il portafoglio ed evitare eventuali furti del genere. Poi una doppia tasca frontale in cui riporre degli accessori di poco conto come fazzoletti o simili. Infine due tasconi centrali. In uno potete tranquillamente mettere un portatile fino a 17 pollici di diagonale e, provandolo con un ThinkPad che sto testando, vi assicuro che ci entra alla grande. Nella seconda invece potete riporre tutto il resto con una grande comodità che viene data anche dalle due tasche aggiuntive frontali a retina discretamente profonde. Viene inclusa anche una mantellina per la pioggia che però, nonostante le avversità londinesi, non mi è servita perché comunque lo zaino ha resistito anche bene senza di essa.

Conclusioni:

Comodo, capiente ed efficiente. Il prezzo di vendita è di 51,99 euro e nel suo complesso li vale. Non è uno zaino da tutti i giorni sia chiaro perché effettivamente è ingombrante e non di poco conto. Se si fa un viaggio è un decisamente comodo e con Ryanair non mi hanno dato alcun minimo problema pur non avendo il fast track. A livello protettivo ci siamo così come parlando di comodità che per uno zaino di queste dimensioni non è di poco conto. Consigliato.