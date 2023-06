Era Alice ne I Cesaroni, com’è oggi l’attrice e cosa fa nella vita

Alice ne I Cesaroni era un’adolescente e tutti la ricordiamo. Ma come è oggi e cosa fa nella vita? Scopriamolo insieme.

Il suo volto è diventato noto al pubblico dopo la partecipazione nella famosa serie televisiva I Cesaroni. Ricordate Alice? Il suo ruolo le ha dato la fama, ma la scelta di vita che ha fatto l’artista è stata completamente diversa: ecco cosa fa oggi e come è diventata.

Micol Olivieri è l’attrice che ha prestato il volto a uno dei personaggi chiave dei Cesaroni, Alice. La ragazza oggi però ha una vita completamente diversa da quando era un’adolescente. Vediamo come si è trasformata e cosa fa oggi per vivere. Dal successo nella serie televisiva di Mediaset alla vita lontano dai riflettori, o almeno dalla recitazione seriale.

Alice dei Cesaroni cosa fa oggi? La vita e la carriera di Micol Olivieri

Diventata famosa con la partecipazione a I Cesaroni, una delle fiction più popolari di Canale Cinque, Micol Olivieri ha cambiato del tutto vita. Ecco cosa fa oggi Alice, nome del personaggio che interpretava nella famosa serie televisiva. Classe 1993, l’attrice ha iniziato a recitare fin da piccola. I provini fatti fin da quando era piccolissima hanno avuto un seguito proprio nel 2006 quando è stata scelta per interpretare Alice Cudicini nella serie tv.

La figlia di Lucia Liguori, interpretata dall’attrice di successo Elena Sofia Ricci, ha fatto breccia nel cuore di tantissimi fan. Dopo questa esperienza però ha cambiato vita e carriera e ha scelto la sua famiglia al posto del suo lavoro.

Micol infatti oggi dedica molto tempo ai suoi figli e al marito Christian Massella, calciatore della serie D. A soli 21 anni ha deciso di sposarsi ed è diventata mamma prima di Arya, la sua prima figlia, e nel 2017 è nato Samuel Ermes. Sul suo parto ha dichiarato di aver rischiato di morire per far nascere la figlia infatti era arrivata al pronto soccorso con un promessa al cuore.

A Diva e Donna dichiarò sul motivo del cesareo: “Avevo fortissimi dolori, anche alla schiena, e come se non bastasse mi è venuta l’influenza. Quando sono tornata a casa dall’ospedale, per due o tre giorni non sono riuscita a stare in piedi”.

Svolge il lavoro di influencer infatti su Instagram ha 875 mila follower. Con loro comunica quotidianamente parlando della sua vita privata e dei risvolti della sua famiglia. Insieme al marito ha anche partecipato alla web serie nel 2015 Una famiglia Anormale. Una sitcom di 7 puntate in cui mostravano la loro vita di tutti i giorni, compresi i risvolti più strani di due giovanissimi genitori.

Insomma lontano dal piccolo schermo pare proprio che la Olivieri abbia trovato la sua dimensione come moglie, mamma e influencer.