Amici, qual è il montepremi per il vincitore? Ecco tutti i dettagli

Amici è uno dei programmi più visto in televisione. In molti seguono soprattutto la finale, ma sapete a quanto ammonta il montepremi?

Non solo fama, visibilità e insegnamenti. Amici di Maria De Filippi prevede un vero e proprio premio per il vincitore del talent show: ecco a quanto ammonta la cifra che i ragazzi portano a casa.

Quest’anno ha vinto il talent di Amici di Maria De Filippi il ballerino Mattia Zenzola. La ventiduesima edizione è stata portata a casa da un danzatore, ma a quanto ammonta il montepremi? La cifra è record ed è stata svelata. Oltre alla fama infatti con il talent show si vincono contratti e soldi.

Non solo fama ad Amici: quanto vale il montepremi, la cifra

La scorsa domenica, 14 maggio, si è tenuta la finalissima di Amici di Maria De Filippi. La 22esima edizione, in diretta, ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori come ogni anno. I talenti rimasti in gara di sono dilettati per l’ultima volta e ha vinto lui, Mattia Zenzola. Il ballerino di latino americano ha partecipato già lo scorso anno, ma, a causa di un infortunio non ha potuto partecipare al serale.

Il suo sogno si è concluso quest’anno con la vittoria dopo aver battuto nell’ultimo duello la favorita Angelina. Ma a casa non ha portato sol il successo e la vittoria, ma anche un montepremi.

Il programma di Amici rappresenta un’occasione unica per i partecipanti. Un modo che i ragazzi con talento in ballo e canto hanno per imparare, mettersi alla prova, ma anche farsi conoscere per avviare le loro carriere. Indipendentemente dal vincitore quindi in molti hanno una grande possibilità anche solo partecipando. Ad esempio Isobel Kinnear ha avuto proposte di lavoro e ha vinto il premio Tim dal valore di 30mila euro e il premio Marlù che invece ne vale 7mila. Ma è il vincitore ad aver portato via la cifra più alta con il montepremi di Amici: ecco a quanto ammonta.

Anche Angelina Mango ha portato a casa una cifra interessante, ben 50mila euro per la vittoria della categoria canto e altri 50mila euro per il premio critica avuto dalla radio. Al vincitore del talent, Mattia, vanno invece 150mila euro. Il ballerino ha spiegato che utilizzerà questi soldi per portare avanti i propri obiettivi come ballerino e aiutare la sua famiglia che ha fatto tanto per lui in questi 19 anni.