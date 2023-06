Costantino della Gherardesca: sai qual è stato il percorso di studi dell’amatissimo conduttore?

Costantino Della Gherardesca si è fatto conoscere grazie alla partecipazione a diverse trasmissioni. Ma sai qual è il suo titolo di studio?

Costantino della Gherardesca è uno dei volti televisivi più amati del momento, celebre per la conduzione del reality “Pechino Express”, alla quale si dedica da ormai dieci anni. Figlio di Alvin Verecondi Scortecci e di Costanza della Gherardesca, la sue origini aristocratiche sono ben note. Ma in quanti conoscono il suo passato e, in particolare, il suo percorso di studi?

La notorietà per Costantino è arrivata nei primi anni del 2000, con il suo ingresso nel cast di “Chiambretti C’è”. Nel corso della sua carriera, ha avuto modo di collaborare con L’Indipendente, Vanity Fair e Rolling Stone, oltre che per il sito di gossip Dagospia. In poco tempo si è guadagnato le simpatie del pubblico, il quale ha imparato ad apprezzarlo per il suo carattere schietto ed ironico, che gli ha permesso di ritagliarsi uno spazio tutto suo.

L’occasione è arrivata con “Pechino Express”. La prima volta che ha preso parte alla celebre trasmissione è stata nel 2012 in qualità di concorrente. A distanza di un anno è salito al timone del reality show che l’ha portato all’affermazione. I telespettatori hanno avuto modo di vederlo anche in programmi come “Sbandati”, “The Voice of Italy”, “Live – Non è la D’Urso” e “Il cantante mascherato”, alle quali ha partecipato come opinionista e giudice.

Costantino della Gherardesca, il complicato passato del conduttore di “Pechino Express”

La sua vita privata è sempre stata molto chiacchierata. A partire dal suo rapporto con il padre, Alvin Verecondi Scortecci, che lo ha riconosciuto solamente quando aveva 5 anni. Il conduttore ha parlato apertamente del suo passato in diverse occasioni, senza tralasciare i periodi più bui e gli alti e bassi che si è ritrovato ad affrontare nonostante le sue origini nobili.

Costantino è riuscito ad attirare la curiosità di tantissimi spettatori e in molti si domandano quale sia stato il suo percorso di studi. Ricordando la sua infanzia, lo stesso volto televisivo ha ammesso di aver sofferto di ansia e attacchi di panico, che hanno spinto i suoi genitori a spedirlo in un collegio in Svizzera, così che potesse frequentare un ambiente più tranquillo.

Qui ha studiato insieme al nipote, che come lui ha seguito la strada del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, meglio noto come Barù. All’età di 14 anni Costantino si è spostato in Inghilterra, dove ha iniziato a frequentare un altro collegio. Questi sono stati anni molto complicati per lui, che da ragazzo ha fatto di tutto per tenere nascosto il suo reale orientamento sessuale.

Il motivo principale era la paura di essere giudicato e trattato diversamente. Ciò lo ha portato a vivere un fortissimo disagio, che ha cercato di placare buttandosi nelle dipendenze. Fortunatamente è riuscito a lasciarsi l’abuso di alcol e droghe alle spalle e, qualche anno più tardi, ha preso la decisione di portare avanti i suoi studi. Il conduttore si è laureato in filosofia presso il King’s College London, prima di esordire sul piccolo schermo e intraprendere il percorso che lo ha portato alla notorietà.