Non c’è modo di farli rilassare: i nati sotto questi segni sono sempre preda dello stress

Per loro, anche il minimo imprevisto diventa fonte di preoccupazione, per non dire di disperazione: sono i segni in balia dello stress.

Sempre in tensione. Sempre sull’allerta, convinti che possa accadere qualcosa. Ci sono segni zodiacali che proprio non riescono a rilassarsi. Sono costantemente nella morsa dello stress. Così, però, non vivono affatto bene.

Quante persone conoscete così? Ci sono dei tipi che proprio non riescono a rilassarsi in alcun modo. Per loro, anche il minimo imprevisto diventa fonte di preoccupazione, per non dire di disperazione. Vivono la vita in tensione, incapaci di godersi i momenti o, comunque, di prendere la vita come viene “Let it be” cantavano i Beatles. E avevano ragione.

Tutto questo, evidentemente, è frutto di un’indole che impedisce loro di essere effettivamente rilassati, ma di rimanere sempre “sul pezzo”. Per esempio, anche nel tempo libero, non riusciranno a staccare totalmente dal lavoro. E la loro mente frullerà e frullerà. Così, ovviamente, non vivono bene. Ma, d’altro canto? Cosa possono farci? Sono fatti così anche per via del segno zodiacale sotto cui sono nati.

I segni zodiacali che sono sempre sotto stress

L’incapacità di rilassarsi, il fatto di essere sempre in tensione, li rende, ovviamente, sempre nervosi. Attanagliati dallo stress. Per loro, anche il più banale degli imprevisti è percepito come un dramma capace di rovinare una giornata intera.

Iniziamo la nostra carrellata mettendo al primo posto il segno dei Gemelli, quello doppio per eccellenza e antonomasia, tra i dodici dello Zodiaco. E, infatti, soffrono e si arrabbiano per due. Per i Gemelli tutto deve filare liscio come l’olio, altrimenti, ogni deviazione sul percorso, diventa fonte di enorme stress e ansia.

Perfettini e pignoli come sono, non potevano mancare i nati sotto il segno della Vergine. Puntano sempre alla perfezione che, come sappiamo, non esiste. Ma va ai convincerli. Per loro, dunque, ogni giorno è una dura lotta con sé stessi, nel tentativo di non rodersi il fegato. Pianificatori seriali come sono, non riescono a convincersi del fatto che le cose non vanno mai come vorrebbero.

Discorso leggermente diverso per lo Scorpione. Sono persone molto ansiose e stressate, è vero. Ma questa loro tendenza a rimanere sempre concentrati su un obiettivo da raggiungere li porta spesso a migliorarsi. Insomma, la loro ansia e la loro tensione è spesso frutto di una ambizione che, alla lunga, li porta a essere dei vincenti.