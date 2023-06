Semplice ed ergonomica o di lusso? L’auto che preferisci può dipendere dal segno zodiacale

Può essere semplice ed ergonomica o di lusso, l’auto preferita può dipendere dal segno zodiacale. Tutte le informazioni e curiosità.

I segni zodiacali a cui apparteniamo definiscono i tratti principali del nostro carattere. Certo, non tutti poiché entrano in gioco tante variabili differenti, dall’ascendente al luogo di nascita e ovviamente le caratteristiche individuali di ognuno. Lo zodiaco, tuttavia, può aiutarci ad scoprire alcuni aspetti poco noti della nostra persona e i nostri gusti, anche nei campi più disparati.

Addirittura il nostro tipo di auto preferita può dipendere dal nostro segno zodiacale. Così, la scelta di un’auto comoda o di una sportiva, di una familiare o di un’auto elegante può non essere causale. Gli astri influenzano perfino le scelte meno scontate.

Qui di seguito, vi segnaliamo quali sono le auto più indicate o comunque le preferite in base al segno zodiacale. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Semplice ed ergonomica o di lusso, l’auto preferita può dipendere dal segno zodiacale

L’oroscopo dice tutto, o quasi, anche la nostra auto preferita in base al nostro segno zodiacale. Ovviamente, ognuno di noi ha le sue preferenze ma alcune caratteristiche accomunano che è nato sotto certi segni e non vanno sottovalutate. Scopriamo quali sono.

I segni di fuoco come Ariete, Leone e Sagittario sono passionali e ambiziosi, amano la velocità e il lusso. Per loro saranno maggiormente indicate le auto sportive, le top car soprattutto. Non c’è bisogno, però, di comprare una Ferrari o una Lamborghini, anche perché in pochi potranno permettersela. Sono, tuttavia, disponibili modelli di auto sportive ed eleganti anche nelle fasce di prezzo più contenute.

Per i segni di terra come Toro, Vergine e Capricorno la funzionalità è l’essenziale, amano le automobili pratiche, comode e facili da guidare. L’automobile ideale per questi segni cambia a seconda delle loro esigenze, suv, auto familiari, station wagon o fuoristrada se hanno una famiglia numerosa o vivono in campagna o usano molto l’auto per lavoro. Per tutti gli altri andrà bene anche una piccola utilitaria.

I segni di aria come Gemelli, Bilancia e Acquario sono creativi e originali, amano le auto che si distinguono per linea, forma e colore e che siano anche belle. La loro macchina ideale deve risaltare su quelle di tutti gli altri. Che siano modelli di lusso o più economici, le auto di questi segni saranno colorate e avranno accessori originali. Sono tipi da maggiolino, Mini Minor e Cinquecento Fiat super accessoriata.

Infine, i segni d’acqua come Cancro, Scorpione e Pesci così romantici e sognatori, ma anche esigenti, amano le auto eleganti, belle e dotate di tutti i nuovi accessori. La loro macchina ideale ha il giusto equilibrio tra estetica e funzionalità. Dai suv superaccessoriati alle berline come la BMW, fino alle utilitarie dalle linee più innovative.