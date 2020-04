Netflix, uscite Maggio 2020

Ecco una lista di alcune delle serie tv e film in arrivo a Maggio 2020 su Netflix.

Sta per aprirsi un nuovo mese che porta con sé, ovviamente, anche delle nuove serie TV e dei nuovi film su Netflix. Vediamo insieme quelli che sono i titoli in arrivo per il mese di maggio 2020 su Netflix.

Netflix – Film

All Day and a Night

1 Maggio 2020

Diretto da Joe Robert Cole (sceneggiatore di Black Panther), con Ashton Sander (visto in Moonlight) e Jeffrey Wright (visto in Westworld). Il protagonista del film è Jah (Ashton Sanders), un ragazzo colpevole di omicidio costretto ad affrontare le conseguenze delle sue azioni. La storia è raccontata in prima persona.

L’altra metà

1 Maggio 2020

La timida studentessa modello Ellie aiuta Paul, uno sportivo dolce ma goffo nel comunicare, a conquistare una compagna molto popolare. La loro improbabile amicizia, però, si complica quando Ellie scopre di provare qualcosa per quella stessa ragazza.

Flags of our fathers

1 Maggio 2020

Go!Go! Cory Carson: Il ballo di Chrissy

1 Maggio 2020

Magic Mike

1 Maggio 2020

Il divo

1 Maggio 2020

Going Clear – Scientology e la prigione della fede

1 Maggio 2020

Easy Rider – Libertà e paura

1 Maggio 2020

Caccia a Ottobre Rosso

1 Maggio 2020

Il fuggitivo

1 Maggio 2020

Sin City – Una donna per cui uccidere

1 Maggio 2020

The Lovebirds

22 Maggio 2020

8 Mile

22 Maggio 2020

La donna che visse due volte

22 Maggio 2020

Scott Pilgrim vs. the World

22 Maggio 2020

The Neon Demon

31 Maggio 2020

Netflix – Serie Tv

Hollywood

1 Maggio 2020

Miniserie di Ryan Murphy, è ambientato nella Hollywood del secondo dopo guerra. Un gruppo di aspiranti attori e registi proverà di tutto per cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo

Dead to me – seconda stagione

8 Maggio 2020

– seconda stagione The Eddy – prima stagione

8 Maggio 2020

Elliot Udo, un musicista un tempo celebre di New York, dirige un piccolo jazz club chiamato The Eddy in un quartiere multiculturale nella moderna Parigi. Sta lottando per tenere aperto il club, gestire la band di casa e affrontare il suo passato.

Valeria – prima stagione

8 Maggio 2020

Skam Italia – quarta stagione

15 Maggio 2020

– quarta stagione Dynasty – terza stagione

23 Maggio 2020

– terza stagione Space Force – prima stagione

29 Maggio 2020

Steve Carell interpreta il generale Mark R. Naird, il quale è stato incaricato di riportare l’America sulla Luna entro il 2024.

Snowpiercer – prima stagione

In arrivo

Questa serie è un adattamento dell’omonimo film di Bong Joon-Ho, a sua volta ispirato dal fumetto di Jean-Marc Rochett e Jacques Lob.

Anno 2027. Il mondo è divenuto un immenso deserto di ghiaccio in seguito ad un tentativo fallito di porre rimedio al surriscaldamento globale. Gli unici sopravvissuti si trovano a bordo dello snowpiercer, un rivoluzionario treno a moto perpetuo che percorre un tragitto completo ogni anno.