Arriva una bella notizia per tutti gli appassionati di auto. La nuova Bugatti Divo è finalmente pronta ed inizieranno a breve le primissime consegne di quest’auto tanto bella quanto particolare, unica e molto costosa. 5 milioni di euro è ciò che serve per portarsi a casa questo esemplare quasi unico visto che ne saranno prodotte solamente 40 pezzi in tutto il mondo.

