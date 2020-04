Secondo quanto emerge, nel corso delle prossime ore verrà convalidato l’emendamento con cui non verranno accettati licenziamenti per almeno altri due mesi. La decisione è stata presa a seguito del decreto Cura Italia ed dovrebbe garantire l’impossibilità per le aziende di effettuare licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo.

