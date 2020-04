Prime Video, nuove uscite Maggio 2020

Ecco una lista delle serie tv e film in arrivo a Maggio 2020 su Prime Video.

Sta per aprirsi un nuovo mese che porta con sé, ovviamente, anche delle nuove serie TV e dei nuovi film su Amazon Prime Video. Vediamo insieme quelli che sono i titoli in arrivo per il mese di maggio 2020 su Amazon Prime Video.

Film – Originali Amazon

Qua la zampa 2

4 maggio 2020

4 maggio 2020 Selah and the Spades

29 maggio

Serie TV – Originali Amazon

Upload

1 maggio 2020

Nel prossimo futuro, le persone che stanno per morire possono essere “caricate” in ambienti di realtà virtuale. Nora a corto di denaro lavora il servizio clienti per il lussuoso aldilà digitale “Lakeview”.

Quando l’auto di Nathan, festaiolo / programmatore, si schianta, la sua ragazza lo carica nel mondo VR di Nora.

Homecoming – seconda stagione

22 maggio 2020

L’acclamata serie Homecoming ritorna per la sua seconda stagione con nuovi colpi di scena e un’entusiasmante nuova stella, Janelle Monáe.

Il suo personaggio si sveglia in una barca a remi alla deriva di un lago, senza alcun ricordo di come ci sia arrivata, o anche di chi sia. La sua successiva ricerca di identità la condurrà nel cuore del Gruppo Geist, la società di benessere non convenzionale dietro la Homecoming Initiative.

Serie TV

Battlestar Galactica – Tutte le stagioni

1 maggio 2020

– Tutte le stagioni 1 maggio 2020 Futurama – Tutte le stagioni

1 maggio 2020

– Tutte le stagioni 1 maggio 2020 Shameless – nona stagione

1 maggio 2020

– nona stagione 1 maggio 2020 The Orville – prima stagione

1 maggio 2020

– prima stagione 1 maggio 2020 Secrets and Lies – prima e seconda stagione

4 maggio 2020

– prima e seconda stagione 4 maggio 2020 Ugly Betty – tutte le stagioni

6 maggio 2020

Film

Gemini Man – Esclusiva

11 maggio 2020

– Esclusiva 11 maggio 2020 Figli – Esclusiva

11 maggio 2020

– Esclusiva 11 maggio 2020 Blackkklansman — Esclusiva

Documentari / Docuserie

The Last Narc – 4 episodi

15 maggio 2020

Ex addetti ai lavori del cartello divulgano i dettagli agghiaccianti dietro il famigerato omicidio e il rapimento dell’agente della DEA “Kiki” Camarena. Attraverso interviste mai viste prima, questa docuserie in quattro parti svelerà la storia di Camarena, il cartello della droga che ha infiltrato e il narc che ha rischiato tutto per scoprire la verità.

Pope Francis : A man Of His Word – Esclusiva

16 maggio 2020