Elezioni Usa 2020: data, sondaggi e Stati chiave del duello Biden-Trump

By

A novembre le elezioni presidenziali Usa 2020. Tutte le informazioni su data, sondaggi e stati chiave della sfida tra Trump e Biden

Entra nel vivo la sfida per le elezioni presidenziali Usa 2020. La corsa è fra il presidente uscente Donald Trump e il democratico Joe Biden.

Le elezioni USA per il presidente funzionano in modo piuttosto articolato. Oltre la data in cui gli elettori sono chiamati alle urne, ci sono poi i cosiddetti ‘Grandi Elettori’, ossia i collegi elettorali chiamati ad esprimere la propria preferenza.

Elezioni Usa 2020: la data

La data fissata per eleggere il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America è quella del 3 novembre. In questo giorno i cittadini statunitensi sono chiamati ad eleggere il presidente e il suo vice.

Ma, prima di conoscere il risultato finale e sapere chi l’avrà spuntata tra Donald Trump e Joe Biden, bisognerà attendere almeno fino a gennaio.

Questo perchè il vincitore sarà determinato come sempre dai cosiddetti “Grandi Elettori”. I Grandi Elettori hanno il compito di rappresentare i cittadini all’interno del collegio elettorale, e sono a loro a votare a scrutinio segreto direttamente per il presidente USA.

In totale i Grandi Elettori sono 538 ed ogni Stato ne ha un numero variabile a seconda del numero della popolazione. Gli Stati con il numero maggiore di Grandi Elettori sono la California che ne ha 55 e il Texas che ne ha 38.

Quando un candidato ha la maggioranza dei voti dei Grandi Elettori di uno Stato, ottiene, nel conteggio finale, tutto il collegio relativo a quello Stato. Solo il Maine e il Nebraska non seguono questo schema di maggioranza, ma applicano uno schema proporzionale.

Per le Elezioni USA 2020 la votazione dei Grandi Elettori sarà effettuato il 14 dicembre, con l’esito che si saprà il 6 gennaio 2021. Da quel momento passeranno due settimane per l’inaugurazione della nuova presidenza.

Questo il calendario delle date per l’elezioni del Presidente USA

3 novembre 2020: Election Day

Election Day 14 dicembre 2020: Grandi Elettori

Grandi Elettori 6 gennaio 2021: risultato finale delle votazioni

risultato finale delle votazioni 20 gennaio 2021: inizio dell’incarico del 46esimo Presidente USA

Gli stati chiave nelle prossime elezioni USA

Dato il sistema elettorale americano le votazioni sono spesso imprevedibili e soggette a ribaltoni clamorosi.

E’ il caso, ad esempio, delle elezioni del 2016 in cui Hillary Clinton ottenne quasi 3 milioni in più di preferenze rispetto a Trump a livello popolare, ma ben 304 Grandi Elettori su 538 hanno scelto l’attuale presidente USA.

Questo fa capire quanto alcuni Stati siano fondamentali per aggiudicarsi la vittoria. Per le Elezioni USA 2020 fra gli stati chiave più importanti troviamo:

la Florida, solitamente appannaggio Repubblicano

il Michigan, dove si lotta all’ultimo voto

la Pennsylvania, solitamente democratica, ma Trump l’ha conquistata nel 2016

la Carolina del Nord, 15 grandi elettori solitamente repubblicani

l’Arizona, 11 grandi elettori soprattutto repubblicani

il Wisconsin, 10 gradi elettori solitamente roccaforte democratica.

Secondo i sondaggi e le analisi degli esperti politici saranno questi Stati l’ago della bilancia anche per la sfida Trump-Biden.

Nel gruppo degli “Swing States” ovvero gli Stati indecisi e che contano parecchio in temrini di Grandi Elettori per le elezioni 2020 ci sono oltre a quelli già citati anche la Georgia, il Maine, il Minnesota, il Nebraska, il Nevada, il New Hampshire e l’Ohio.

In tutti questi Stati il margine di vittoria del candidato alle ultime elezioni è stato del 5%. Poi ci sono Stati come Ohio e Florida che storicamente sono indecisi.

Elezioni Usa 2020, i sondaggi al 18 ottobre

Al momento Joe Biden è decisamente favorito su Donald Trump. Il voto popolare lo da avanti di ben nove punti rispetto al presidente Usa, con il 54% delle preferenze.

Biden è in vantaggio anche tra i grandi elettori, ma le proiezioni mostrano come Trump negli ultimi due giorni abbia recuperato un po’ di terreno.