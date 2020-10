Serie A, la doppietta di Ibra regala il derby al Milan. Video

By

Il Milan vince la stracittadina contro l’Inter per 2-1. Decisiva la doppietta del recuperato Zlatan Ibrahimovic

Il Milan vince il derby. Questo è il verdetto del campo dopo i novanta minuti della quarta giornata di campionato. A lasciare il segno il neo recuperato Ibrahimovic che con una doppietta regala a mister Pioli la quarta vittoria consecutiva in campionato e facendo balzare il Milan da solo in testa alla classifica.

L’ottima partenza dei rossoneri ha trovato impreparato il team di mister Conte che, già al 30esimo del primo tempo, era sotto 2-0 ed in difficoltà in tutte le zone del campo. Il raddoppio di Zlatan ha, fortunatamente per lo spettacolo, suscitato la reazione di Lukaku e compagni che allo scadere del primo tempo ha portato alla rete del bomber Rumelu. Allo scadere dei primi 45 minuti il risultato è di 1-2.

Il secondo tempo riparte da dove si era interrotto il primo. L’Inter prova a spingere sull’acceleratore aumentando la pressione e vincendo i duelli in mezzo al campo. Positivo l’ingresso di Ericksen anche se l’occasione più grande per il pareggio è per il solito Hakimi, ben imbeccato da Vidal. Il colpo di testa dell’esterno nerazzurro esce di poco.

Caso da moviola che farà discutere per molto tempo è il rigore di Donnarumma su Lukaku prima fischiato dal direttore di gara e poi annullato per un fuorigioco di partenza che solo le immagini possono spiegare. A voi la visione degli highlights