Rivolta a Napoli. Caos in strada. Aggredito un giornalista Sky – VIDEO

Rivolta a Napoli. La protesta dei commercianti contro il lockdown imposto da De Luca si è trasformata in una notte di follia e guerriglia

Inizialmente sembrava dovesse essere una semplice protesta dei commercianti contro il lockdown imposto da De Luca.

In tutta la regione Campania ci sono state proteste, spesso attraverso i social, in alcuni casi in strada. Quasi tutte composte e civili.

A Pomigliano d’Arco i commercianti si sono radunati in Piazza Giovanni Leone alle 23.01 e hanno inscenato un flash mob.

A Napoli non è andata così, c’è stata una vera e propria rivolta, dai risvolti che probabilmente conosceremo nei prossimi giorni.

Non c’erano soltanto commercianti sul lungomare e nelle strade adiacenti, ma tanta gente proveniente dai quartieri più popolari.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, le scene di guerriglia sarebbero state organizzate da ultras del Napoli, clan del Pallonetto di Santa Lucia (quartiere popolare a due passi dal lungomare, teatro degli scontri con le forze dell’ordine) e forze di estrema destra.

Nel corso della serata c’è stata una vile aggressione a Paolo Fratter, inviato di Sky, che per fortuna non ha riportato conseguenze gravi.

Assaltati anche veicoli delle forze dell’ordine e auto parcheggiate per strada. Alcune testate locali parlano anche del ferimento di due vigili urbani, ma la notizia al momento non è confermata.

Rivolta a Napoli, notte di ordinaria follia. Le reazioni del web

I video delle aggressioni alle forze dell’ordine o ai giornalisti per strada ha fatto immediatamente il giro del mondo.

Su Twitter ci sono stati tanti commenti di sdegno, mentre una minoranza si è schierata a favore dei ‘rivoltosi’. Ecco alcuni commenti:

Non date a Fiore e #ForzaNuova tutto sto potere che a #Napoli non hanno: sono 4 gatti.

Dietro alle proteste e agli scontri di stasera a #Napoli ci sono vari elementi, come sempre accade in questi casi. — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) October 23, 2020

La protesta è bene organizzata. È professionale. Poi vedrete nei prossimi giorni.

#Napoli — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) October 23, 2020

Gli scontri di #napoli puzzano di Camorra, altro che proteste contro #lockdown ! Lo Stato intervenga subito. — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) October 23, 2020

È doloroso vedere le immagini di #Napoli. Una protesta spontanea non può arrivare a tanto. La situazione è grave e difficile e i disagi economici reali quanto è reale l'emergenza sanitaria. Se qualcuno soffia sul fuoco è un criminale. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) October 23, 2020

Una cosa è la protesta commerciale per l'assenza di una politica economica di supporto ma tutt'altra è la protesta di una secchiata di coglioni che rivendica la libertà di bersi la birretta in compagnia senza la mascherina con decine di morti al giorno. #Napoli #Campania — Mattia Finestra (@MatFinestra) October 23, 2020

Capisco la disperazione, capisco la preoccupazione, non capisco però l'inciviltà.#Napoli non è solo questo, esistono anche persone rispettose della vita di tutti. E sono la maggior parte. Solo che fanno meno rumore. pic.twitter.com/PzlTv6Pr4Z — imtheitaliansam (@imtheitaliansam) October 23, 2020

MI SENTO MALE, VI GIURO.

Non ce la faccio raga.

Usate la testa non possiamo far fronte anche a tutto questo, mi viene da piangere. #napoli https://t.co/UIOZBhN0Fh — Rosy Di Carlo (@realrosydc) October 23, 2020

#Napoli Cosa succederà ora? Da un lato ci sarà il vomito razzista contro i napoletani, sentimento mai sopito in Italia Dall'altra ci sarà chi cavalcherà l'onda anti #lockdown, #DeLuca, Istituzioni Ed entrambi puzzano di mano #fascista#Campania: in piazza ci sono i #fascisti pic.twitter.com/Gr4uMJqJnz — #POLiticamenteScorretto🎹 (@PolScorr) October 23, 2020

SE LE PROTESTE SONO SACROSANTE NON È QUESTO IL MODO DI FARSI ASCOLTARE.

Male, malissimo.

Abbiamo perso tutti.

2 vigili feriti. #Napoli pic.twitter.com/9awwTBxRys — raffaele. ÷ (@liamvoice_) October 23, 2020

Oltre la situazione #Napoli mi preoccupa anche il pericolo emulazione. Qua si rischiano disordini in tutto il paese #Campania #CHIUDERE — giovanni mercadante (@giuvannuzzo) October 23, 2020

#Napoli scene di cui vergognarsi, la caccia al poliziotto non c'entra nulla con manifestare dissenso per le misure adottate

Si tratta esclusivamente di criminali probabilmente gli stessi incuranti delle indicazione date per non arrivare a questa situazionepic.twitter.com/7LvZdBXYgs — Luigi Marangon 🇮🇹🇪🇺 #FR #facciamorete (@LGmarangon) October 23, 2020