Diletta Leotta da urlo: “c’è chi ha zoomato e chi mente”

La bellissima giornalista sportiva Diletta Leotta continua a stupire i suoi follower. Lo scatto, intenta a studiare il copione poco prima di andare in onda ha mandato in estasi i suoi fan. I commenti ne sono una prova.

Diletta Leotta è una delle donne dello spettacolo più seguite del momento. Ogni suo spostamento provoca uno sciamare di paparazzi e giornalisti che corrono con la speranza di uno scatto o dichiarazione,o ,colpo di fortuna, di ‘beccare’ il nuovo flirt della giornalista.

In questo momento però, la bella Diletta dopo la fine del fidanzamento con il pugile Daniele Scardina, sembra essere concentrata molto sul lavoro. Dopo la pubblicazione del suo primo libro “Scegli di sorridere” ed alle prese con gli impegni con Dazn ed in Radio 105 non le rimane molto tempo per la vita privata.

Visualizza questo post su Instagram Siamo tornati 🤣🎧👍🏻 #105takeaway @radio105 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 4 Set 2020 alle ore 5:33 PDT

Tuttavia questi impegni non scalfiscono minimamente la bellezza della bionda siciliana che invece sembra giovarne visto il post nel quale è intenta a leggere presumibilmente il ‘copione’ per l’inizio imminente della diretta tv. Proprio lo scatto nel quale lei stessa si definisce immersa nello studio ha riscosso dai suoi follower più di 750.000 like e una miriade di commenti, alcuni dei quali vi riproponiamo.

Diletta Leotta “c’è chi ha zoomato…..e chi mente”

Visualizza questo post su Instagram Working area Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 3 Ott 2020 alle ore 9:10 PDT

Il post mostra tutta la bellezza dirompente della Leotta e non sembra affatto risentire dei tanti impegni anzi… I più di 750.000 cuoricini sono una prova dell’apprezzamento ed i commenti, superstiti alla censura, sono davvero imperdibili.

C’è chi, dopo aver visto il post, ha ritrovato la voglia di studiare e chi, meno elegantemente, si offre di effettuare personalmente il tampone (test covid). Molti attestati di stima e complimenti dal gentil sesso che, quasi a malincuore, da donna a donna non possono non farle i complimenti.

Ovviamente il più ricorrente, ma anche il più sincero, è il commento “c’è chi ha zoomato…e chi mente” per sottolineare come non si possa non ingrandire la foto per vedere i particolari. Proprio grazie ad un particolare nasce il commento più divertente. Un follower infatti nota che grazie alla bellezza della Leotta “anche il foglio si è impennato“.