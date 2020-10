Carlo Conti positivo al Coronavirus, il suo messaggio ai fans

Carlo Conti positivo al Coronavirus: il popolare conduttore Rai è asintomatico e sta bene. Ecco cosa ha deciso per ‘Tale e Quale Show’

Gerry Scotti e Carlo Conti, nel giro di poche ore due tra i più popolari conduttori in casa Mediaset e Rai accomunati dalla malattia. Anche il padrone di casa a ‘Tale e Quale Show‘ è positivo al Coronavirus e ha voluto comunicarlo di persona con un post su Instagram nel pomeriggio di oggi.

Carlo ha spiegato di essere risultato positivo al Covid-19 e al momento è casa, tranquiillo perché asintomatico. In ogni caso è sotto controllo medici e nei prossimi giorni valuterà la situazione. Come infoma il ‘Corriere della Sera’ però la puntata in diretta di ‘Tale e Quale Show‘ prevista venerdì 30 ottobre dovrebbe essere salva. Il popolare volto tv fiorentino infatti si collegherà da casa per un’inedita conduzione a distanza.

Il nome di Conti va ad ingrossare la schiera dei personaggi televisivi positivi al Covid-19. Come lui anche Antonio Ricci e Mara Maionchi (dimessa da poco dopo il ricovero in ospedale, ma anche Lillo Pettrolo del due Lillo e Greg. In attesa di responso definitivo invece ci sono Alessia Marcuzzi, che ieri sera non ha condotto ‘Le Iene’ e Valentino Picone, assente da ‘Striscia la Notizia’.

Conti positivo al Covid-19, i messaggi di solidarietà per il conduttore

Molti i messaggi di solidarietà ricevuti da Conti sui social, a cominciare da Twitter, non appena ha comunicato la sua positività al Coronavirus.

Carlo Conti positivo al coronavirus. È asintomatico e a casa.

