Lockdown Germania, Angela Merkel vuole salvare il Natale

Lockdown Germania, Angela Merkel ha varato il piano per salvare il Natale: dal 2 novembre una chiusura parziale o totale di molte attività

Natale, le vacanze, in regali: un appuntamwenbto troppo importante per l’economia tedesca messa a dura prova dal Coronavirus. Per questo nel tardio pomeriggio di oggi Angela Merkel ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un nuovo lockdown in Germania, anche se più soft delle previsioni più pessimistiche.

Oggi i numeri dicono che la Germania sta tornando in condizioni critiche, c’è stato il record di contagi, a quota 14.964. E anche se alcuni governatori regionali, poco toccati dalla pandemia, avrebbero voluto resistere il governo ha deciso per adottare la lnea dura, salvaguardando però alcuni settori.

Le misure partiranno da lunedì 2 novembre e saranno valide per tutto il Paese il governo ha anche previsto 10 miliardi di euro per coprire le perdite di tutti i locali e le attività costretti a chiudere. E non è breve l’elenco di quelli che tireranno già le serrande per tutto il mese: per primi bar, ristoranti e birrerie, aperto soltanto per l’asporto ma senza servizio ai tavoli. Chiusi anche gli alberghi (possibile pernottare solo per impegni improrogabili di lavoro), così come i locali notturni, le discoteche, le palestre e le piscine.

Aperti invece al contrario dell’Italia tutti i teatri, cinema e sale concerti. Gli eventi spoirtivio, a cominciare dal calcio della Bundesliga invece saranno a porte chiuse. Porte aperte anche nei negozi, sempre che garantiscano uno spazio di almeno 25 mq per ogni cliente, negli asili e le scuole, perché comunaque la situazione è migliore rispetto a marzo.

Lockdown Germania. Angela Merkel ha deciso sulle chiusure e arrivano i commenti

Queste alcune delle reazioni arrivate in Italia dopo le parole di Angela Merkel che annuncia il nuovo lockdown in Germania.

++ #Merkel: #Virus corre. Agire adesso con misure dure ++ Per evitare emergenza sanitaria nazionale pic.twitter.com/SkJnb9YXR8 — Tg La7 (@TgLa7) October 28, 2020

Il prossimo che paragona l’obbedienza dei Tedeschi con le proteste in Italia lo schiaccio, c’è un abisso tra i due paesi per quanto riguarda stipendi e aiuti statali.#Germania #Merkel — Rino (@Rino2341) October 28, 2020

#Merkel ha appena chiarito la differenza tra scienza e politica, quando la prima deve suggerire e quando la seconda intervenire. Cancelliera preoccupata da crescita dei ricoveri nelle terapie intensive. Conferma di nuovo la massima priorità per tenere aperti scuole e asili. — Fernando D’Aniello (@ferdaniello) October 28, 2020