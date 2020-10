Francia verso un nuovo lockdown nazionale. Potrebbe partire giovedì

Lockdown Francia: secondo quanto riportato da BFM, nelle prossime ore Emmanuel Macron annuncerà alla nazione l’arrivo di una nuova chiusura

La situazione sanitaria in Francia si fa sempre più critica. Il presidente Emmanuel Macron parlerà alla nazione oggi alle 20.

L’emittente BFM-TV ha anticipato ciò che il presidente francese annuncerà ai suoi connazionali.

Il paese transalpino si avvia ad una nuova chiusura totale, che dovrebbe partire dalle 24 di giovedì 29 ottobre.

Il lockdown dovrebbe essere più flessibile rispetto a quello che c’è stato nella scorsa primavera.

The French government plans national lockdown for a month starting from midnight on Thursday: this is what BFM-TV reports on the eve of the president's speech #Macron pic.twitter.com/jHmAhd8eUz

— Observista (@Observista_uk) October 28, 2020