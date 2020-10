Ronaldo positivo al Covid: niente Barcellona, salta la sfida con Messi

Ronaldo positivo: la stella portoghese è risultata ancora una volta positiva al test. Salterà anche la partita di Champions con il Barcellona

Non è un periodo fortunato per la Juventus e Andrea Pirlo.

Il tecnico bresciano dovrà infatti rinunciare a Cristiano Ronaldo anche in occasione del big match di Champions contro il Barcellona.

Salta dunque il duello tra Messi e Ronaldo che ha infiammato la Liga spagnola negli ultimi anni.

Il fuoriclasse della nazionale portoghese si è sottoposto a due tamponi nella giornata di ieri.

Entrambi hanno dato esito positivo. Dopo Crotone, Verona e Dinamo Kiev, Ronaldo salterà anche il Barcellona.

Senza di lui la Juventus ha rimediato due deludenti pareggi in campionato e una sola vittoria in Ucraina.

Ronaldo è fermo dal 13 ottobre, quando fu trovato positivo al covid alla vigilia di una partita di Nations League.

E’ asintomatico e si sta allenando da solo a casa, come dimostrano alcuni video postati sui suoi social.

Qualora dovesse risultare negativo ai prossimi due tamponi, Ronaldo potrebbe tornare a disposizione di Pirlo in occasione della partita di domenica con il neopromosso Spezia.

Cristiano Ronaldo in questa stagione ha collezionato appena due presenze, andando a segno tre volte.

Il portoghese ha realizzato un goal contro la Sampdoria e una doppietta contro la Roma.

“El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas” 😉💪🏽 pic.twitter.com/XCdeSqFv9Y — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 21, 2020

Ronaldo positivo: salta il Barcellona. Le reazioni del web

Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Covid-19, per questo salterà la partita contro il Barcellona di Messi.

I tifosi juventini non l’hanno presa benissimo, anche perché la loro squadra non sta andando benissimo in questo inizio di stagione.

Ecco le reazioni degli utenti Twitter:

Cristiano Ronaldo will not play against Barcelona tomorrow. He’s not tested negative yet – 24 hours before the UCL match. Morata will be the starter as centre striker for Juventus. 🔴 #Juve #UCL #ChampionsLeague — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2020

Cristiano Ronaldo is really aging like a fine wine pic.twitter.com/2RvpNNNGjo — RMadridbabe (@RMadridBabe) October 27, 2020

Se riesci a non perdere a Crotone, Ronaldo o non Ronaldo, non vedo quale problema puoi avere a battere il Barcellona. — ViperVandeKerkhof (@vincenzodesa) October 27, 2020

Contro questo Barcellona si può vincere o perdere anche senza Cristiano Ronaldo. Qualcuno doveva pur dirvelo. — giacomo (@giacomo94_) October 27, 2020

Paulo è palesemente fuori forma ma mercoledì siamo contro il Barcellona e non sappiamo ancora se avremo Ronaldo, oggi doveva giocare — Eleonora 🤍 (@eeeeleanor11) October 25, 2020

Ronaldo è ancora positivo e non disputerà la partita di domani contro il Barcellona (Romeo Agresti) — ّ (@_Bitw_n_10) October 27, 2020

Intanto arriva il Barcellona e siamo senza difesa…e senza Ronaldo.. — Franca Lidia (@Francalidia4) October 25, 2020

Inutile sperare al tampone negativo…speriamo di avere Ronaldo per il ritorno a Barcellona! — 9ɇnƶø (@_grazy87) October 27, 2020

Juventus-Barcelona domani senza Ronaldo e Bartomeu — 1897j (@1897j) October 27, 2020