Elettra Lamborghini, dopo essere convolata a nozze con il dj olandese Afrojack, è in dolce attesa? Il dettaglio fa sospettare i fan.

Elettra Lamborghini è da poco convolata a nozze con il dj olandese Afrojack. I due, nonostante abbiano iniziato una relazione relativamente da poco, hanno subito deciso di ufficializzare la loro unione, spinti dal forte sentimento che li lega.

La cantante, tra l’altro, non ha mai negato di sognare di avere, in un futuro nemmeno troppo lontano, una famiglia e non una “standard”, ma piuttosto numerosa e i suoi fedeli sostenitori sospettino che lei e suo marito abbiano già iniziato le “pratiche” per iniziare a rendere realtà quel sogno. Per quale motivo?

Nelle scorse ore Elettra ha pubblicato un nuovo scatto sui social ed è un dettaglio non è sfuggito ai fan, che le hanno prontamente chiesto se fosse in dolce attesa.

Elettra Lamborghini è incinta? Ecco cosa hanno notato i suoi fan sui social.

Elettra Lamborghini in dolce attesa? L’indizio scovato dai fan

Elettra Lamborghini, nelle foto che potete vedere qui in alto, è più bella che mai, incantando i fan con il suo straordinario fascino, ma in molti hanno notato un particolare dettaglio nel secondo scatto. Quale?

Nella seconda foto pubblicata, la cantante, che continua a sensibilizzare i suoi fan a prendere le giuste precauzioni contro il virus che sta piegando il mondo intero, tant’è che Conte ha chiesto l’aiuto dei Ferragnez, con le mani imita la forma di un cuore sulla pancia.

Il gesto, ovviamente, non è sfuggito ai fan e credono che la moglie di Afrojack lo abbia fatto per lasciare un indizio a tutti loro per indicarle che presto annuncerà la gravidanza. Sarà realmente così?

Elettra Lamborghini ed Afrojack stanno per diventare genitori o i fan della cantante hanno preso una grossa cantonata?