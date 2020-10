“Conte in difficoltà, contatta Fedez e Chiara Ferragni. Pensate come siamo messi se il Presidente del Consiglio deve rivolgersi agli influencer”. Lo afferma Gianluigi Paragone

Non usa mezzi termini l’ex esponente del Movimento 5 Stelle, il giornalista Gianluigi Paragone. Il parlamentare accusa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte di essere in difficoltà nella gestione dell’emergenza da Covid 19. Con un video sui suoi social, Paragone punge il premier: “Contatta Fedez e Chiara Ferragni per farsi aiutare. Pensate come siamo messi se il presidente del Consiglio deve rivolgersi agli influencers – ha detto Paragone – è in difficoltà”.

Fedez e Ferragni in soccorso a Conte, la pungente ironia di Paragone

Visualizza questo post su Instagram Ci mancavano la Ferragni e Fedez sulle mascherine… Un post condiviso da Gianluigi Paragone (@gianluigi_paragone) in data: 20 Ott 2020 alle ore 12:01 PDT

Il parlamentare utilizza l’ironia per una critica severa a Giuseppe Conte: “In Italia, oggi, ci sono molte categorie di persone che sono in difficoltà, non c’è dubbio. Ma il premier è talmente in difficoltà che non può fare altro che rivolgersi a Fedez e Chiara Ferragni per far arrivare un messaggio ai giovani, incredibile”. Il riferimento è all’appello che il presidente del Consiglio ha chiesto ai due influencer per sensibilizzare i più giovani sull’uso della mascherina. Fedez e Chiara Ferragni, sua moglie, hanno circa 11 milioni di followers su Instagram e secondo il presidente Conte possono dare una mano al Governo per combattere l’emergenza Covid.

