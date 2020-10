Roma: Calenda candidato a Sindaco, impazza l’hashtag #cinecalenda

Carlo Calenda ha annunciato di correre per il Comune di Roma. Su twitter, copiando l’hashtag dedicato a Zangrillo, spopola #cinecalenda

La poltrona di primo cittadino di Roma è da sempre la più ambita. Sedersi al Campidoglio non è cosa per tutti, anche perchè c’è da gestire una Capitale che al momento vive tra mille difficoltà.

Se la Raggi ha deciso di ricandidarsi e spera di essere confermata Sindaca, il Pd e il centrodestra non staranno a guardare.

Salvini e la Meloni non hanno ancora deciso chi sarà il rappresentante del centrodestra alle elezioni, mentre i democratici avevano puntato su Nicola Zingaretti. Questo finchè Roberto Calenda non ha deciso di scendere in campo.

Il leader di Azione ha annunciato la sua candidatura da Fabio Fazio, lasciando decisamente interdetti i vertici del partito che ancora non hanno deciso se appoggiarlo o meno.

Per il PD e per Zingaretti la soluzione migliore sarebbero le primarie, in modo da far decidere al popolo. Ma Calenda non ci sta e vorrebbe evitare questo passaggio, da lui definito “inutile”.

Calenda candidato a Roma: nasce l’hashtag #cinecalenda

Sul web gli utenti sono sempre molto creativi e, vista la bella riuscita dell’hashtag #cinezangrillo dedicato al medico personale di Berlusconi, hanno deciso di riproporre l’idea in veste politica.

Ecco che l’hashtag #cinecalenda in poche ore è diventato di tendenza, con alcuni riferimenti cinematografici davvero ironici e divertenti.

Scusate, ma invece di #cinezangrillo perché, per festeggiare la sua candidatura, non mandiamo in tendenza un bel #cinecalenda? — TwittiPè (@latwittipe) October 20, 2020

Se scappi ti candido #cineCalenda — Tany (@TaniuzzaCalabra) October 21, 2020

Il Sindaco del Rione Santità #cinecalenda — Rostokkio (@rostokkio) October 20, 2020

Carletto il principe dei mostri. #cinecalenda — MaurizioAlba (@MaurizioAlba) October 21, 2020