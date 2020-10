Salvini, confronto con Fontana e stop al coprifuoco in Lombardia

Matteo Salvini si confronta con Fontana sul coprifuoco in Lombardia: “Prima di chiudere devo capire”. E si dice contrario allo smartworking

Momento difficile in Lombardia, con la regione del nord Italia che continua a mantenere il primato negativo di contagi da Coronavirus.

Urgono provvedimenti più duri e così il governatore Fontana ha chiesto il coprifuoco al Ministro della Salute a partire da giovedì sera.

Attività chiuse dalle 23 in poi, cittadini che dovranno starsene a casa la sera per cercare di azzerare i contatti.

Ma Matteo Salvini non ci sta. Il leader del Carroccio ha avuto un duro confronto in videochiamata con Fontana, e non è da escludere che il coprifuoco venga stoppato o quantomeno modificato, con le piccole attività escluse dal provvedimento.

“Prima di chiudere devo capire“, ha dichiarato il segretario della Lega, che poi ha avanzato dei dubbi anche sullo smartworking.

“Trovo tanti lavoratori che vorrebbero tornare a lavorare in presenza, in ufficio, perché lavorare da casa non permette di avere le stesse risposte. Con la riorganizzazione degli orari per me il lavoro in presenza è sempre meglio, come per la scuola”, ha affermato Salvini.

Le parole di Salvini e le reazioni del web

Ovviamente le dichiarazioni dell’ex Ministro dell’Interno hanno fatto discutere e su twitter c’è chi, tra ironia e polemica, gli ha ricordato del suo passato da “assenteista” al Parlamento Europeo.

La velocità con cui #Salvini è passato dal criticare il coprifuoco e lo smartworking al richiedere misure più restrittive per la Lombardia dando la colpa al governo è così elevata che in un tweet ha scritto “apridiamo tutto”. — la manina (@La_manina__) October 21, 2020

Tre giorni fa #Salvini parlava del coprifuoco come “una cosa strampalata e priva di senso”.

Adesso che la proposta arriva da #Fontana dirà che è una scelta responsabile?#Lockdown2 #Lombardia #coprifuoco #COVID19 — Il Reverendo (@IlReverendo71) October 20, 2020