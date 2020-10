Covid-19, il bollettino del 20 ottobre: 89 morti e 10.874 nuovi contagi

Covid-19, il consueto appuntamento con il bollettino dei nuovi positivi di oggi 20 ottobre. Tornano a crescere i contagi

Contagi di nuovo in aumento in Italia. Il bollettino di oggi fa registrare una nuova crescita della curva nel nostro Paese, sia per quanto riguarda i nuovi positivi che per morti e nuovi ricoveri.

Rispetto a ieri, quando c’era stato un leggero calo, ci sono circa 1500 positivi in più a fronte però di un numero ben più alto di tamponi effettuati (quasi 50.000 in più).

Le regioni che preoccupano di più sono la Lombardia, seguita a stretto giro da Piemonte e Campania.

Non a caso proprio in Lombardia e Campania tra qualche giorno entrerà in vigore il coprifuoco a partire dalle 23.

Covid-19, il bollettino di oggi 20 ottobre: morti e nuovi contagi

Tamponi: 144.737

Totale casi: 10.874

Dimessi/Guariti: 2.046

Ricoverati: 8.454, di cui in Terapia Intensiva 870

Morti: 89

Covid-19: focus regione per regione

Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono:

2686.304 in Lombardia

11.882 in Piemonte

10.168 in Emilia-Romagna

10.256 in Veneto

19.458 in Campania

16.333 nel Lazio

11.546 in Toscana

4.484 in Liguria

7.497 in Sicilia

5.730 in Puglia

2.182 nelle Marche

764 nella Provincia autonoma di Trento

1.932 in Friuli Venezia Giulia

2.845 in Abruzzo

3.686 in Sardegna

1.894 nella Provincia autonoma di Bolzano

2.675 in Umbria

1.252 in Calabria

725 in Valle d’Aosta

561 in Basilicata

581 in Molise.